Более 600 жителей получили перерасчет за воду в Новосибирской области

Благодаря вмешательству прокуратуры более 600 жителей получили перерасчет за услуги водоснабжения в Маслянинском районе Новосибирской области.
Прокуратура провела проверку. В результате ведомство выявило, что из-за дефектов сетей произошло отключение водоснабжения домов на Забердской части в Маслянино.
– При этом допустимая продолжительность перерыва подачи воды превышена, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Прокурор направил представление директору ресурсоснабжающей компании. Более 600 жителей получили перерасчёт.
– По постановлению прокурора руководитель ресурсоснабжающей организации привлечен к административной ответственности, – отметили в сообщении.
К дисциплинарной ответственности привлечены и должностные лица администрации рабочего поселка из-за того, что те не обеспечили своевременный подвоз воды.
Ранее редакция сообщала о том, что СГК провел корректировку платы за отопление в марте в Новосибирске.
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