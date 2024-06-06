Более 600 жителей получили перерасчет за воду в Новосибирской области

Благодаря вмешательству прокуратуры более 600 жителей получили перерасчет за услуги водоснабжения в Маслянинском районе Новосибирской области.

Прокуратура провела проверку. В результате ведомство выявило, что из-за дефектов сетей произошло отключение водоснабжения домов на Забердской части в Маслянино.

– При этом допустимая продолжительность перерыва подачи воды превышена, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Прокурор направил представление директору ресурсоснабжающей компании. Более 600 жителей получили перерасчёт.

– По постановлению прокурора руководитель ресурсоснабжающей организации привлечен к административной ответственности, – отметили в сообщении.

К дисциплинарной ответственности привлечены и должностные лица администрации рабочего поселка из-за того, что те не обеспечили своевременный подвоз воды.

Ранее редакция сообщала о том, что СГК провел корректировку платы за отопление в марте в Новосибирске.