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Директора «Новомед» Евгения Первушина подозревают в обмане при закупке медоборудования

  • 03/02/2023, 15:41
подкуп комиссии при закупках для больницы
Он может стать фигурантом еще одного дела, связанного с закупкой медицинских изделий для больницы.

В Болотнинском районе Новосибирской области в суд направили уголовное дело против директора компании «Новомед» Евгения Первушина, обвиняемого в преступлении, связанном с осуществлением закупок медицинских изделий (перчатки, бинты, шприцы и так далее). Об этом сообщает прокуратура  Новосибирской области.

По версии следствия, Евгений Первушин, являясь директором ООО «Новомед», осуществляя поставку медицинских изделий в ГБУЗ НСО «Болотнинская ЦРБ», в период времени с 25 сентября 2017 по 30 июня 2022 незаконно передал денежные средства в сумме 880 050 рублей члену единой комиссии по проведению закупок за совершение действий в его интересах, а именно за информирование его о предполагаемых закупках, коммерческих предложениях по стоимости медицинских изделий для нужд ЦРБ, которые предоставлялись по завышенной цене, что позволило ему получать необоснованно завышенную прибыль.

Кроме того, предполагаемый злоумышленник с 3 декабря 2018 по 29 июня 2022 года, якобы, дал взятку в размере 225 тысяч рублей другому члену единой комиссии в связи с закупкой медицинских изделий для больницы. Последний способствовал ему в участии в торгах и победе. В данный момент это дело расследуется.

По данным Интерфакс СПАРК, ООО «Новомед» создана 2006 году. Директором является Евгений Первушин. Учредителями — Александр Сорокин, Евгений Первушин. Основным видом деятельности является торговля оптовая фармацевтической продукцией. Компания принимала участие в 124 тендерах.

 

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Фото: pixabay.com — k-e-k-u-l-é

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Рубрики : Власть Медицина Право&Порядок

Регионы: Новосибирский район

Теги : торги мошенничество медицинские изделия


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