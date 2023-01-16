Почти 200 человек попали под украинские санкции

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении 198 человек, среди которых известный режиссер Андрей Кончаловский, бывшая популярная телеведущая Ангелина Вовк, а также ряд российских военкоров и журналистов, пишет ТАСС.

При этом уточняется, что кроме россиян, в списке также есть украинцы — журналистка и телеведущая Диана Панченко, политолог Василь Вакаров, писатель Владимир Сергиенко и белорусский журналист Григорий Азаренок и генеральный директор белорусского телеканала СТВ Александр Осенко.

Согласно приложению документа, всего санкции введены против 198 человек. Среди них военкоры Семен Пегов и Юрий Котенок, телеведущие Дмитрий Губерниев, Руслан Осташко, Евгений Рожков, Борис Корчевников и Екатерина Березовская, журналисты Павел Зарубин, Марина Ахмедова, Андрей Стариков, Анастасия Попова, Владимир Кобяков, Марьяна Наумова, Антон Степаненко, Вадим Такменев, Владимир Корнилов, а также блогер Дмитрий Пучков, публицист Николай Стариков, декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков, продюсер Яна Рудковская, актеры Егор Бероев и Эвелина Бледанс, певец Юрий Лоза и бывший губернатор Московской области Борис Громов.

Ограничения будут действовать в течение 10 лет. На это время счета будут заблокированы, выполнение экономических и финансовых обязательств приостановлено, культурный обмен и сотрудничество прекращены. Всем попавшим в черный список запрещен въезд в Украину, кроме того их лишат украинских государственных наград.

Напомним, 7 января президент Украины ввел решение СНБО о санкциях против 117 человек, в том числе российских деятелей культуры, среди которых были режиссер Никита Михалков и певец Филипп Киркоров.

Ранее редакция сообщала, что Казахстан отказался помогать России обходить западные санкции, но при этом власти страны заявили, что не присоединятся к ним.

Фото: pixabay.com — nextvoyage