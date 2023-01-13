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Новый рекорд у аэропорта Толмачево

  • 13/01/2023, 18:15
пассажиропоток аэропорта Толмачево
В 2022 году было обслужено 7,585 млн. человек это на 12,2% больше чем в 2021 году.

 По итогам 2022 года аэропорт Толмачево обслужил рекордное количество пассажиров 7,585 млн., что на 12,2% больше чем в 2021 году, когда было обслужено 6,761 млн. пассажиров (В 2019 год  6 747 151 человек, 2020 год  4 634 166 пассажиров.  Ред.). В том числе обслужено 2,381 млн. трансферных пассажиров, их доля в общем пассажиропотоке составила 31,7%. За 2022 год обслужено 76,9 тыс. транзитных пассажиров, в общем объеме обслуженных пассажиров это составило 1%,   говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Толмачево.

Также количество пассажиров на внутренних воздушных линиях (ВВЛ) увеличилось на 10,9% к 2021 году и составило 6,702 млн. пассажиров.

Наиболее популярными в прошлом году направлениями на внутренних рейсах стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Иркутск, Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, Якутск и Благовещенск.

Наибольший рост пассажиропотока в 2022 году к 2021 году показали такие внутренние направления как: Ижевск (в 2,7 раза), Тобольск (+590,7%), Томск (+293,9%), Махачкала (+269,1%), Калининград (+202,4%), Минеральные Воды (+202,0%), Нерюнгри (+137,0%), Уфа (+94,4%), Горно-Алтайск (+79,4%), Ханты-Мансийск (+78,0%), Сочи (+62,4%).

На международных линиях (МВЛ) было обслужено 883 тыс. пассажиров (+23,5% к 2021 году). Наиболее популярными стали Анталия, Дубаи, Пхукет, Хургада, Шарм-Эль-Шейх, Бангкок, Паттайя, Стамбул.

В 2022 году самыми динамичными международными направлениями стали: Мале (в 1,4 раза), Пхукет (+943,8%), Бангкок (+791,8%), Стамбул (+140,9%), Дубаи (+45,8%), Хургада (+17,2%). В летний период 2022 года рейсы на направлении Новосибирск  Анталия выполнял новый турецкий авиаперевозчик Southwind Airlines. На направлении Новосибирск  Дубай продолжалось выполнение рейсов авиакомпанией Flydubai.

 

Ранее редакция сообщала о том, что ДОМ.РФ приготовил к продаже несколько земельных участков на Кузбассе.

Фото с сайта аэропорта Толмачева

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Рубрики : Общество Бизнес Транспорт

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : транзитные перевозки пассажиропоток аэропорта Толмачево международные авиалинии внутренние авиалинии


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