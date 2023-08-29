Строители обещают 29 августа запустить ливневку на Энергетиков

— На минувшей неделе после сильных дождей 24-25 августа были подтопления на улицах Учительская и Энергетиков. В этих местах происходит большое количество строительных и ремонтных работ, замедление движения и пробки. Причины мы выяснили. Строители обещают сегодня запустить ливневку на площади Энергетиков, подтоплений не будет, —сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами Сергей Куценко.
При этом чиновник отметил, что в Новосибирске сохраняются неблагоприятные метеоусловий. К выходным ожидается понижение температуры до 18-21 градусов и сильные дожди.
— Ливни продолжаются. Сохраняются риски, связанные с поваленными деревьями, обрывом проводов, слабоукрепленным крышам и конструкциям, — предупредил Куценко.
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил главам районов и руководителям подразделений муниципалитета не снижать бдительность.
По данным департамента по ЧС мэрии Новосибирска, 25 числа после грозы и ливня в аварийные службы поступило более 4000 обращений от горожан по отключению электроэнернгии. Спасатели совершили 63 выезда по ликвидации завалов деревьев, поваленных во время грозы.
Ранее редакция рассказывала о том, как по площади Труда проехал прокурор Новосибирской области.
Иллюстрация — скрин из видео пресс-службы прокуратуры Новосибирской области
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