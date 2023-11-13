Директора новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» приговорили к 4 годам тюрьмы

В Камчатском крае вынесли приговор директору новосибирской турфирмы «Экстрим тайм» Андрею Степанову.

Мужчину признали виновным по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц».

Трагедия произошла в сентябре 2022 года.

― Установлено, что директор турфирмы разместил в Интернете рекламу об организации тура на вулкан Ключевская Сопка. Он привлек двух гидов, которые не имели достаточных знаний и опыта для восхождения такого уровня сложности. Тем не менее группа из 10 туристов отправилась покорять маршрут, не предупредив об этом специальные спасательные службы, ― сообщает СК по Камчатскому краю.

В процессе восхождения на высоте 4000 метров над уровнем моря двое туристов почувствовали недомогание и в сопровождении одного из проводников стали спускаться вниз. Оставшиеся участники группы продолжили маршрут.

― Во время спуска произошла трагедия. Группа сорвалась вниз. В результате падения 8 участников туристического маршрута и сопровождающий их инструктор из-за полученных травм и переохлаждения погибли, ― добавляют в ведомстве.

Степанова приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.