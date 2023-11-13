Группу незаконных лесорубов раскрыли в Новосибирской области

В Новосибирской области задержали и взяли под стражу группу незаконных лесорубов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Задержанные занимались незаконной рубкой леса с апреля по июль 2023 года. Организовал преступную деятельность житель Мошковского района. Он со знакомыми вырубал лес для изготовления древесного угля и пиломатериалов.

— По данным Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области ущерб от противоправной деятельности указанных лиц составил свыше 20 млн рублей, — говорится в сообщении.

Организатор заключен под стражу на 2 месяца.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выявила нарушения при строительстве поликлиник по нацпроекту в Новосибирске.