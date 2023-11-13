С Яндекс.Карт пропала деревня в Новосибирской области

На одну деревню в Новосибирской области стало меньше. Последние жители покинули деревню Тынгиза в Кыштовском районе. Они перебрались в деревню Колбаса. Об этом сообщает районное издание «Правда Севера».

Если смотреть на деревню при помощи приложения «Яндекс.Карты» можно увидеть лишь главную дорогу. На карте 2ГИС указано, что в деревне находится 11 зданий с главной дорогой.

Деревня Тынгиза существовала 120 лет. Однако в 90-ые развалился колхоз, который давал работу местным жителям, затем молодежь начала переезжать в более перспективные места. Вскоре в деревне остались только пенсионеры, но и они, после закрытия почты и магазинов, переехали поближе к своим детям.

Отметим, что недалеко от деревни находится кладбище. Как сообщает «Правда Севера», некоторые из бывших жителей Тынгизы еще лелеют желания вернуться в деревню хотя бы весной для того, чтобы навестить своих покойных родственников и близких.

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