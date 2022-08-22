Директора омского мясокомбината подозревают в даче взятки

Прокуратура Октябрьского округа Омска оштрафовала ООО «Компания «Рубикон» за действия, имевшие коррупционную окраску. По данным прокуратуры области, учредитель и директор ООО «Компания «Рубикон»» Рубик Мнацяв в интересах юридического лица передал денежные средства в сумме 157 тыс. рублей сотруднику ООО «Сибирские колбасы».

— Денежные средства являлись незаконным вознаграждением за совершение в интересах ООО «Компания «Рубикон»» действий по обеспечению постоянных и бесперебойных поставок мясной продукции в адрес данной организации, а также за не инициирование прекращения поставок, — сообщили в ведомстве.

По данному факту в целях противодействия коррупции прокурором в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица),

— Постановлением мирового судьи судебного участка № 67 в Октябрьском судебном районе в Омске ООО «Компания «Рубикон»» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. рублей, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

В целях исполнения административного наказания по ходатайству прокурора на денежные средства организации судом наложен арест на сумму штрафа.

Помимо обязанности уплаты назначенного судом штрафа, организация в течение двух лет не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.

ООО «Компания «Рубикон»» создано в 2015 году, является производителем мясных продуктов и охлажденных полуфабрикатов.

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