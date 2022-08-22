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Директора омского мясокомбината подозревают в даче взятки

  • 22/08/2022, 13:43
противодействие коррупции
Предприниматель пытался подкупить сотрудника контрагента. Прокуратура приняла меры по противодействию коррупционным действиям.

Прокуратура Октябрьского округа Омска оштрафовала ООО «Компания «Рубикон» за действия, имевшие коррупционную окраску. По данным прокуратуры области, учредитель и директор ООО «Компания «Рубикон»» Рубик Мнацяв в интересах юридического лица передал денежные средства в сумме 157 тыс. рублей сотруднику ООО «Сибирские колбасы».

— Денежные средства являлись незаконным вознаграждением за совершение в интересах ООО «Компания «Рубикон»» действий по обеспечению постоянных и бесперебойных поставок мясной продукции в адрес данной организации, а также за не инициирование прекращения поставок, — сообщили в ведомстве.

По данному факту в целях противодействия коррупции прокурором в отношении организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица),

— Постановлением мирового судьи судебного участка № 67 в Октябрьском судебном районе в Омске ООО «Компания «Рубикон»» назначено наказание в виде административного штрафа в размере 500 тыс. рублей, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры области.

В целях исполнения административного наказания по ходатайству прокурора на денежные средства организации судом наложен арест на сумму штрафа.

Помимо обязанности уплаты назначенного судом штрафа, организация в течение двух лет не сможет участвовать в государственных и муниципальных закупках.

ООО «Компания «Рубикон»» создано в 2015 году, является производителем мясных продуктов и охлажденных полуфабрикатов.

 

Ранее редакция сообщала, что в коррупции обвинили двух железнодорожников. За взятки для ускорения работ.

Фото: pixabay.com — sajinka2

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Рубрики : Бизнес Право&Порядок

Регионы: Омск

Теги : противодействие коррупции взятка


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