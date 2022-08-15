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Два железнодорожника обвиняются в коррупции

  • 15/08/2022, 19:27
противодействие коррупции
За взятки для ускорение предоставления отключений электроэнергии для производства строительно-монтажных работ на объектах дистанций.

Первым отделом по расследованию особо важных дел Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России завершено расследование уголовных дел по обвинению начальников Новосибирской и Барабинской дистанций электроснабжения Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег (в том числе, когда взятка по указанию должностного лица передается иному физическому лицу) за общее покровительство по службе, в значительном размере).

— По данным следствия, в период времени с декабря 2019 года по декабрь 2020 года фигуранты получили от лица, действовавшего в интересах директора строительной фирмы, взятки в общей сумме 300 тысяч рублей (150 тысяч рублей каждый) за помощь, связанную с ускорением предоставления отключений электроэнергии для производства строительно-монтажных работ на объектах дистанций, — говорится в сообщении Восточного МСУТ СК России.

Полученными денежными средствами взяткополучатели распорядились по своему усмотрению.

Преступления были выявлены сотрудниками УЭБиПК УТ МВД России по СФО. Вину в совершении инкриминируемых коррупционных преступлениях фигуранты не признали.

Расследование завершено, совокупность доказательств, собранных в ходе предварительного следствия признана достаточной, в связи с чем, уголовные дела с утвержденными прокурором обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело в отношении взяткодателя находится на рассмотрении в суде.

 

Ранее редакция приводила мнение экспертов о рисках создания единого оператора по наружной рекламе. 

Фото Восточного МСУТ СК России

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Рубрики : Власть Бизнес Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : противодействие коррупции взятка


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