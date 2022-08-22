До 29 августа самолеты не полетят в Краснодар, Анапу и Геленджик

В Росавиации 22 августа сообщили о продлении режима временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты РФ работают штатно, сообщает пресс-служба Росавиации.

Напомним, временно закрытые аэропорты юга и центра России получат примерно 2,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов. Это касается в том числе воздушных гаваней Краснодара, Геленджика и Анапы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В этот же день Росавиация ввела ограничения на полеты из ряда аэропортов на юге России.