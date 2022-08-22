Рекламодателям

До 29 августа самолеты не полетят в Краснодар, Анапу и Геленджик

  • 22/08/2022, 14:00
Автор:
авиаперелеты
Росавиация в 30 раз продлила режим ограничения полетов в 11 российских аэропортов.

В Росавиации 22 августа сообщили о продлении режима временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов.

Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты РФ работают штатно, сообщает пресс-служба Росавиации.

Напомним, временно закрытые аэропорты юга и центра России получат примерно 2,5 млрд рублей на компенсацию операционных расходов. Это касается в том числе воздушных гаваней Краснодара, Геленджика и Анапы.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. В этот же день Росавиация ввела ограничения на полеты из ряда аэропортов на юге России.

Фото: pixabay.com — rudragos

848

Рубрики : Транспорт

Регионы: Россия

Теги : росавиация режим закрытого неба аэропорт авиаперелет


Комментировать

пока нет комментариев
центр обработки данных

МТС запустил в Новосибирске первые модули нового центра обработки данных

Он будет закрывать потребность в облачных сервисах пользователей от Урала до Дальнего Востока.
Читать статью >>
Отставка в правительстве Омской области

Министр энергетики и ЖКХ Омской области отправлен в отставку

Ранее у главы региона возникали вопросы к реализации программы капремонта в области.
Читать статью >>
зеленые зоны

Зеленые зоны Академгородка вывели жителей в очередной пикет

В этот раз основной темой акции стало голосование «мертвых душ» при решении судьбы бывшего лагеря «Юный медик».
Читать статью >>
Заболеваемость коронавирусом

За неделю заболеваемость коронавирусом в регионе выросла на 80%

Роспотребнадзор готовится к тестированию учителей накануне начала учебного года.
Читать статью >>

Актуальный разговор

недвижимость Новосибирска, интервью

Рынок недвижимости Новосибирска справился с испугом

Все материалы
Лента новостей

МТС запустил в Новосибирске первые модули нового центра обработки данных

22/08/2022, 18:23

Суд оставил в СИЗО директора института СО РАН

22/08/2022, 17:11

Экологический вклад пользователей Авито в 2021 году вырос на треть

22/08/2022, 16:32

Министр энергетики и ЖКХ Омской области отправлен в отставку

22/08/2022, 15:54
Популярное

Лунный календарь огородника и садовода на сентябрь 2022

22/08/2022, 15:41

Коллекторов обяжут предупреждать должника, что с ним общается робот

22/08/2022, 09:59

Осенью начнутся массовые распродажи квартир в новостройках по себестоимости

19/08/2022, 17:15

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Клиенты ВТБ смогут изменить контактные данные без визита в офис

22/08/2022, 16:46

ВТБ запускает новый вклад «Ваше преимущество»

22/08/2022, 15:35

Новосибирский завод увеличит производство продукции благодаря нацпроекту

22/08/2022, 15:33
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска