Директора школы Бердска наказали на 20 тысяч из-за учителя-МЧСника

Неприятная ситуация произошла в одной из школ города Бердска. Директор учреждения принял на работу бывшего сотрудника МЧС, но не знал, что по закону обязан был в течение 10 дней уведомить об этом управление чрезвычайного ведомства. Зато о новом работнике узнал прокурор.

— Прокуратурой города Бердска проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве на работу бывших государственных служащих. В отношении директора школы было возбуждено административное дело и вынесено представление об устранении выявленных нарушений, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

Мировой суд назначил руководителю образовательного учреждения штраф в размере 20 тысяч рублей.