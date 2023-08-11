В Новосибирске пройдет конференция по женскому лидерству

17 августа в Новосибирске состоится конференция «Новосибирь: женское лидерство», участие в которой примут более 1000 активных женщин региона.

— Мероприятие станет площадкой для объединения, поиска, вдохновения и мотивации, — уточняют организаторы. — Цель конференции — объединить неравнодушных, активных женщин — лидеров из области и районных центров, из мира бизнеса, политики, общественной деятельности, социальной сферы для успешного взаимодействия и развития.

Участие в мероприятии бесплатное.

Организатор — Региональное общественное движение «Женская ассамблея Новосибирской области» (далее — «ЖАНО»).

Конференция пройдет в Концертном зале им. А.М. Каца Новосибирской филармонии (г. Новосибирск, Красный проспект 18/1), с 12:00 до 17:00.

Что ждет участников?

В рамках конференции будут работать различные площадки: выставка-ярмарка товаров и услуг «Новосибирь: женское дело», мастер-классы, фото-выставки, представлены женские, деловые объединения, институты поддержки.

В панельной дискуссии примут участие жительницы Новосибирской области, выдающиеся представительницы сфер науки, предпринимательства, политики и управления, общественной деятельности, искусства и спорта Новосибири:

Валентина Дудникова — первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области и Правительства Новосибирской области

— первый заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области и Правительства Новосибирской области Анна Жарова — Народная артистка России, прима-балерина НОВАТ

— Народная артистка России, прима-балерина НОВАТ Ирина Кива — председатель президиума Женской ассамблеи Новосибирской области

— председатель президиума Женской ассамблеи Новосибирской области Наталия Кошелева — исполнительный директор, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», председатель общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России»

— исполнительный директор, руководитель комитета по развитию женского предпринимательства Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», председатель общественного совета партийного проекта «Женское движение Единой России» Елизавета Лидер — член координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, председатель совета научной молодежи СО РАН, старший научный сотрудник Института неорганической химии имени А.В. Николаева СО РАН, кандидат химических наук

— член координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте РФ по науке и образованию, председатель совета научной молодежи СО РАН, старший научный сотрудник Института неорганической химии имени А.В. Николаева СО РАН, кандидат химических наук Ирина Минх — олимпийская чемпионка по баскетболу, призер чемпионата мира, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта СССР).

— олимпийская чемпионка по баскетболу, призер чемпионата мира, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта СССР). Юлия Швец — руководитель Регионального исполнительного комитета Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия»

На главной сцене состоится дискурс «Женское лидерство — мягкая сила» с экспертами по наиболее актуальным вопросам:

«Женское лидерство: меняй мир, оставаясь женщиной»

«Эмоциональный интеллект: важный навык Лидера нового времени»

«Женское лидерство — эволюция по спиральной динамике»

«У наставничества — женское лицо!» или «Какие лидерские качества необходимы женщине-наставнику?»

«Маяки женского лидерства или почему под маяком всегда темно»

«Сильный личный бренд женщины предпринимателя»

— Наши спикеры расскажут, как применять настоящую женскую силу для достижения успеха, — рассказывают лидеры «ЖАНО». — У Вас будет возможность познакомиться друг с другом и женскими сообществами, которые есть на территории Новосибирской области.

Первые итоги работы Женской ассамблеи подведут и презентуют при участии руководства Новосибирской области, а в перерыве между деловыми площадками для участников выступит Вокальный ансамбль Новосибирской государственной филармонии под руководством заслуженного артиста РФ П. Шаромова.

Хедлайнером программы станет Ксения Безуглова — российский общественно-политический деятель, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, чемпионка мира по прыжкам с парашютом, мотивационный спикер, президент благотворительного фонда «Возможно Всё», амбассадор Women Influence Community (Всемирная организация женского влияния).

Мероприятие бесплатное, принять участие могут все желающие, пройдя предварительную регистрацию на сайте.

Подробная программа — на сайте мероприятия.

Конференция проводится в целях реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023−2030 годы.

Региональное общественное движение «Женская ассамблея Новосибирской области» («ЖАНО») создано весной этого года, в целях объединения потенциала женщин во всех сферах общественной жизни, а также консолидации силы различных движений и общественных организаций региона. Решение о создании Женской ассамблеи было поддержано на встрече женщин-лидеров региона с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым 10 марта 2023. Возглавляет женское движение Ирина Кива. ЖАНО реализует пять направлений работы: патриотическое, образовательное, социальное, политико-управленческое и предпринимательское. В дальнейшем число направлений может быть расширено.

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