В Новосибирске пройдет конференция по женскому лидерству

17 августа в Новосибирске состоится конференция «Новосибирь: женское лидерство», участие в которой примут более 1000 активных женщин региона.
— Мероприятие станет площадкой для объединения, поиска, вдохновения и мотивации, — уточняют организаторы. — Цель конференции — объединить неравнодушных, активных женщин — лидеров из области и районных центров, из мира бизнеса, политики, общественной деятельности, социальной сферы для успешного взаимодействия и развития.
Участие в мероприятии бесплатное.
Организатор — Региональное общественное движение «Женская ассамблея Новосибирской области» (далее — «ЖАНО»).
Конференция пройдет в Концертном зале им. А.М. Каца Новосибирской филармонии (г. Новосибирск, Красный проспект 18/1), с 12:00 до 17:00.
В рамках конференции будут работать различные площадки: выставка-ярмарка товаров и услуг «Новосибирь: женское дело», мастер-классы, фото-выставки, представлены женские, деловые объединения, институты поддержки.
В панельной дискуссии примут участие жительницы Новосибирской области, выдающиеся представительницы сфер науки, предпринимательства, политики и управления, общественной деятельности, искусства и спорта Новосибири:
На главной сцене состоится дискурс «Женское лидерство — мягкая сила» с экспертами по наиболее актуальным вопросам:
— Наши спикеры расскажут, как применять настоящую женскую силу для достижения успеха, — рассказывают лидеры «ЖАНО». — У Вас будет возможность познакомиться друг с другом и женскими сообществами, которые есть на территории Новосибирской области.
Первые итоги работы Женской ассамблеи подведут и презентуют при участии руководства Новосибирской области, а в перерыве между деловыми площадками для участников выступит Вокальный ансамбль Новосибирской государственной филармонии под руководством заслуженного артиста РФ П. Шаромова.
Хедлайнером программы станет Ксения Безуглова — российский общественно-политический деятель, член совета по вопросам попечительства в социальной сфере при Правительстве РФ, обладательница титула «Мисс мира-2013» среди девушек на инвалидных колясках, чемпионка мира по прыжкам с парашютом, мотивационный спикер, президент благотворительного фонда «Возможно Всё», амбассадор Women Influence Community (Всемирная организация женского влияния).
Мероприятие бесплатное, принять участие могут все желающие, пройдя предварительную регистрацию на сайте.
Подробная программа — на сайте мероприятия.
Конференция проводится в целях реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2023−2030 годы.
Региональное общественное движение «Женская ассамблея Новосибирской области» («ЖАНО») создано весной этого года, в целях объединения потенциала женщин во всех сферах общественной жизни, а также консолидации силы различных движений и общественных организаций региона. Решение о создании Женской ассамблеи было поддержано на встрече женщин-лидеров региона с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым 10 марта 2023. Возглавляет женское движение Ирина Кива.
ЖАНО реализует пять направлений работы: патриотическое, образовательное, социальное, политико-управленческое и предпринимательское. В дальнейшем число направлений может быть расширено.
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Иллюстрация предоставлена организатором мероприятия
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