Директора школы под Новосибирском уволили из-за утраты доверия

В Убинском районе Новосибирской области после прокурорской проверки была уволена директор школы. Причиной увольнения стала утрата доверия в связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства, сообщили в прокуратуре.
В ходе проверки выяснилось, что руководитель одного из образовательных учреждений помогала близким родственникам и бывшему мужу найти работу, устраивая их в школу, но не уведомила работодателя о конфликте интересов.
Бывший муж директора школы работал в школе на разных должностях: водителем, сторожем, дворником и завхозом. Сыновья тоже трудоустраивались на период отпусков и больничных. Они занимали должности делопроизводителя и сторожами.
Как рассказал источник в прокуратуре, речь идет о Пешковской средней общеобразовательной школе.
Ранее редакция сообщала о том, что директора первого школьного концессионера в Новосибирске вызовут в суд. Образовательное учреждение задолжало сотрудникам около 10 млн рублей по зарплате.
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