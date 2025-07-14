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Директора школы под Новосибирском уволили из-за утраты доверия

  • 14/07/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Директор школы под Новосибирском устроила на работу мужа и сыновей
Она трудоустраивала близких родственников

В Убинском районе Новосибирской области после прокурорской проверки была уволена директор школы. Причиной увольнения стала утрата доверия в связи с выявленными нарушениями антикоррупционного законодательства, сообщили в прокуратуре.

В ходе проверки выяснилось, что руководитель одного из образовательных учреждений помогала близким родственникам и бывшему мужу найти работу, устраивая их в школу, но не уведомила работодателя о конфликте интересов.

Бывший муж директора школы работал в школе на разных должностях: водителем, сторожем, дворником и завхозом. Сыновья тоже трудоустраивались на период отпусков и больничных. Они занимали должности делопроизводителя и сторожами.

Как рассказал источник в прокуратуре, речь идет о Пешковской средней общеобразовательной школе.

Ранее редакция сообщала о том, что директора первого школьного концессионера в Новосибирске вызовут в суд. Образовательное учреждение задолжало сотрудникам около 10 млн рублей по зарплате.

Источник фото: Freepik / Автор — jcomp

 

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : школа прокуратура


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