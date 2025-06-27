Рекламодателям

Директора первого школьного концессионера в Новосибирске вызовут в суд

  • 27/06/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Директора первого школьного концессионера в Новосибирске вызовут в суд
Образовательное учреждение задолжало сотрудникам около 10 млн рублей по зарплате

В Заельцовский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело о невыплате зарплаты в частной школе города. Как пояснил Infopro54 источник в правоохранительных органах, речь идет о первом концессионере в сфере образования Новосибирска — ООО «Наша школа».

По версии следствия, генеральный директор образовательной организации в период с декабря 2023 по август 2024 года не выплатил заработную плату 35 работникам на общую сумму свыше 9,9 млн рублей. На имущество организации и обвиняемого наложен арест.

Напомним, образовательный комплекс «Наша Школа» работал в Новосибирске с 1994 года. Имел статус инновационной площадки Российской академии образования. Ранее принимал на обучение детей от 3 лет до 11 класса.

«Наша школа» была первой образовательной концессией, которую инвесторы заключили с муниципалитетом Новосибирска в 2015 году. ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша школа» взяла в концессию здание детского сада площадью 1726,8 кв. м и здание склада площадью 145,4 кв. м. Срок действия концессионного соглашения был 30 лет. Концессионер планировал в течение 2 лет реализовать проект по реконструкции существующего здания и строительству нового. Его общая площадь должна была составить 5000 кв. м. Полностью реализовать весь проект планировалось за 3 года. Объем инвестиций в ценах 2015 года анонсировался в 230 млн рублей.

Однако новое здание так и не появилось. Камнем преткновения города и концессионера стал проезд техники к строительной площадке, против которого восстали собственники ближайших жилых домов. В результате строительные работы заглохли на стадии сноса нескольких старых построек и рытья котлована, что зафиксировали аудиторы городской контрольно-счетной палаты по итогам проверки. При этом организация продолжала вести образовательную деятельность, регулярно получая на это разрешение специальной комиссии по линии Рособрнадзора.

После нескольких лет судов учредители «Нашей школы» приняли решение больше не бороться за концессию. 1 июля 2023 года она была расторгнута.

В августе 2023 года «Наша школа» переехал в ЖК Berlin на Красном проспекте.

В сентябре 2024 года ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша школа» обратилось в арбитражный суд с заявлением о самобанкротстве «в связи с наличием задолженности перед кредиторами в общем размере более 40 млн руб».

В декабре 2024 года в отношении ОАНО «Образовательный комплекс Школа-сад «Наша школа» была введена процедура банкротства — наблюдение. В марте 2025 — в отношении компании введено конкурсное производство. Задолженность компании перед кредиторами – более 13 млн рублей. В числе кредиторов ИП Элерт А.Ф. (8,3 млн) и мэрия Новосибирска (3,1 млн).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске снесут шесть концессионных школ и начнут их строить заново. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

158

Рубрики : Бизнес Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : школы Новосибирска концессия


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Павел Федотов, основатель и руководитель маркетинговой компании Fedotov Studio

Павел Федотов: Чтобы зарабатывать деньги на соцсетях, нужно быть умнее

В перспективе экспертам и компаниям придется сильно заморачиваться, чтобы выделиться в постоянно растущем многообразии контента
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирцы пожаловались Александру Аксененко на проблемы в сфере ЖКХ
27/06/25 18:00
Власть Общество
Директора первого школьного концессионера в Новосибирске вызовут в суд
27/06/25 17:00
Бизнес Образование
Более миллиона квадратных метров жилья в новостройках продается в Новосибирске
27/06/25 16:01
Недвижимость
Раскрыты подробности дела акционера «Ангиолайна» Лебедевой
27/06/25 15:30
Бизнес Право&Порядок
Молодежь чаще тратит на супермаркеты, транспорт, кафе и рестораны
27/06/25 15:15
Финансы
В День города в Новосибирске пройдут фестиваль электронной музыки и рок-концерт
27/06/25 15:00
Город Культура Общество
Мэр Новосибирска сообщил о сроках завершения ремонта на Димитровском мосту
27/06/25 14:30
Власть Город Общество
Четвертый мост через Обь: депутат КПРФ считает, что проезд для новосибирцев должен быть бесплатным
27/06/25 14:25
Власть
Новосибирская компания второй раз попадает под процедуру банкротства
27/06/25 14:00
Бизнес
Травников распорядился освободить небо над Новосибирском от проводов
27/06/25 13:00
Бизнес Власть Город
В России появятся телефонные звонки с логотипами: Билайн и TECNO интегрируют новую технологию
27/06/25 12:40
Бизнес Технологии
На строительство двух новых станций метро в Новосибирске потребуется 10 млрд
27/06/25 12:30
Власть Город Транспорт
Рост трафика в ТРЦ Новосибирска требует модернизации сети
27/06/25 12:12
Бизнес Технологии
Должникам в Новосибирске разрешили не общаться с кредиторами по анонимным номерам
27/06/25 12:00
Бизнес Рынки
В День города в Новосибирске пройдут дожди и грозы
27/06/25 11:00
Общество
Масштабному инвестпроекту под Новосибирском добавили земли для дорожного сервиса
27/06/25 10:00
Бизнес Власть Недвижимость
Выпуск легковых автомобилей в России сократился почти на 20%
27/06/25 9:00
Директора долгостроя на Добролюбова освободили от наказания в Новосибирске
26/06/25 19:00
Бизнес Недвижимость Право&Порядок
Главу поселка под Новосибирском наказали за сорванный «СпецТрансСтроем» контракт
26/06/25 18:00
Бизнес Власть Право&Порядок
Спрос на учителей в Новосибирской области продолжает расти
26/06/25 17:45
Власть Образование Общество
Популярное
«Кисель из отходов» залил двор в центре Новосибирска
16/06/25 18:15
Бесплатные развлечения в Новосибирске: куда пойти на праздничной неделе
10/06/25 12:15
Город Общество Стиль жизни
Подросток стал первой жертвой купального сезона в Новосибирске
5/06/25 10:45
В Новосибирске мусоровоз сбил женщину
4/06/25 12:15
Курбан-байрам в Новосибирске начнётся 5 июня
3/06/25 17:30
Дождь с грозой и градом накрыли Новосибирск
3/06/25 15:45
Новости компаний
Нелегальные ВОЛС создают риски аварий и затрудняют ремонт электросетей в НСО
26/06/25 10:45
Энергетики ответили садоводам по содержанию электросетей СНТ в Новосибирске
25/06/25 15:20
Энергетики настаивают на сносе незаконных гаражей у подстанции в Новосибирске
25/06/25 9:40
Номинация «АгроПРО»: конкурс журналистов освещает достижения АПК Сибири
11/06/25 12:05
Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»
10/06/25 10:08
Состоялось годовое заседание Общего собрания акционеров АО «РЭС»
10/06/25 9:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Июнь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
Понятно
Политика конфиденциальности