Директора первого школьного концессионера в Новосибирске вызовут в суд

В Заельцовский районный суд Новосибирска поступило уголовное дело о невыплате зарплаты в частной школе города. Как пояснил Infopro54 источник в правоохранительных органах, речь идет о первом концессионере в сфере образования Новосибирска — ООО «Наша школа».

По версии следствия, генеральный директор образовательной организации в период с декабря 2023 по август 2024 года не выплатил заработную плату 35 работникам на общую сумму свыше 9,9 млн рублей. На имущество организации и обвиняемого наложен арест.

Напомним, образовательный комплекс «Наша Школа» работал в Новосибирске с 1994 года. Имел статус инновационной площадки Российской академии образования. Ранее принимал на обучение детей от 3 лет до 11 класса.

«Наша школа» была первой образовательной концессией, которую инвесторы заключили с муниципалитетом Новосибирска в 2015 году. ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша школа» взяла в концессию здание детского сада площадью 1726,8 кв. м и здание склада площадью 145,4 кв. м. Срок действия концессионного соглашения был 30 лет. Концессионер планировал в течение 2 лет реализовать проект по реконструкции существующего здания и строительству нового. Его общая площадь должна была составить 5000 кв. м. Полностью реализовать весь проект планировалось за 3 года. Объем инвестиций в ценах 2015 года анонсировался в 230 млн рублей.

Однако новое здание так и не появилось. Камнем преткновения города и концессионера стал проезд техники к строительной площадке, против которого восстали собственники ближайших жилых домов. В результате строительные работы заглохли на стадии сноса нескольких старых построек и рытья котлована, что зафиксировали аудиторы городской контрольно-счетной палаты по итогам проверки. При этом организация продолжала вести образовательную деятельность, регулярно получая на это разрешение специальной комиссии по линии Рособрнадзора.

После нескольких лет судов учредители «Нашей школы» приняли решение больше не бороться за концессию. 1 июля 2023 года она была расторгнута.

В августе 2023 года «Наша школа» переехал в ЖК Berlin на Красном проспекте.

В сентябре 2024 года ОАНО «Образовательный комплекс школа-сад «Наша школа» обратилось в арбитражный суд с заявлением о самобанкротстве «в связи с наличием задолженности перед кредиторами в общем размере более 40 млн руб».

В декабре 2024 года в отношении ОАНО «Образовательный комплекс Школа-сад «Наша школа» была введена процедура банкротства — наблюдение. В марте 2025 — в отношении компании введено конкурсное производство. Задолженность компании перед кредиторами – более 13 млн рублей. В числе кредиторов ИП Элерт А.Ф. (8,3 млн) и мэрия Новосибирска (3,1 млн).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске снесут шесть концессионных школ и начнут их строить заново.