Пожары из-за перепадов напряжения возникают в селе под Новосибирском

В селе Раздольном под Новосибирском жители жалуются на проблемы с электричеством, которые длятся уже три года. С 2022 года они неоднократно обращались за помощью, но ситуация не улучшилась до сих пор.
Местная жительница Виктория рассказала, что постоянные отключения света приводят к поломке техники. Она уже заменила сгоревшие водонагреватель, плиту и микроволновку, а холодильник вынуждена ремонтировать за свой счёт.
— Нам ведь жить надо, детей кормить, — добавила она изданию Горсайт.
Кроме того, из-за проблем с электрикой две семьи потеряли жильё.
Жители села требуют принять меры для улучшения электроснабжения.
Виктория рассказала, что сельчане обращались в администрацию и к депутатам, но не получили ответов. Раньше в населённом пункте были свои ремонтники, но более трёх лет назад подстанцию закрыли, и теперь село ждёт специалистов из Первомайки, что занимает до трёх часов в одну сторону.
— Пока они доедут, найдут поломку и устранят её, проходят уже сутки без света, — отметила Виктория.
По данным МЧС по Новосибирской области, только в течение последних суток в Новосибирской области было потушено 18 пожаров.
Напомним, что с 1 июля 2025 года в Новосибирской области изменились тарифы на электроэнергию.
Ранее редакция сообщал о том, что на постоянные потопы в домах жалуются жители Новосибирской области. По словам жильцов, дом признали аварийным ещё в 1986 году.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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