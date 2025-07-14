Пожары из-за перепадов напряжения возникают в селе под Новосибирском

В селе Раздольном под Новосибирском жители жалуются на проблемы с электричеством, которые длятся уже три года. С 2022 года они неоднократно обращались за помощью, но ситуация не улучшилась до сих пор.

Местная жительница Виктория рассказала, что постоянные отключения света приводят к поломке техники. Она уже заменила сгоревшие водонагреватель, плиту и микроволновку, а холодильник вынуждена ремонтировать за свой счёт.

— Нам ведь жить надо, детей кормить, — добавила она изданию Горсайт.

Кроме того, из-за проблем с электрикой две семьи потеряли жильё.

Жители села требуют принять меры для улучшения электроснабжения.

Виктория рассказала, что сельчане обращались в администрацию и к депутатам, но не получили ответов. Раньше в населённом пункте были свои ремонтники, но более трёх лет назад подстанцию закрыли, и теперь село ждёт специалистов из Первомайки, что занимает до трёх часов в одну сторону.

— Пока они доедут, найдут поломку и устранят её, проходят уже сутки без света, — отметила Виктория.

По данным МЧС по Новосибирской области, только в течение последних суток в Новосибирской области было потушено 18 пожаров.

Напомним, что с 1 июля 2025 года в Новосибирской области изменились тарифы на электроэнергию.

Ранее редакция сообщал о том, что на постоянные потопы в домах жалуются жители Новосибирской области. По словам жильцов, дом признали аварийным ещё в 1986 году.