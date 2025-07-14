Автодилеры ожидают рост продаж новых автомобилей в июле

Российский рынок новых автомобилей в июле может вырасти до 95–100 тысяч проданных машин.

— Основные игроки рынка с самого начала месяца либо сохранили сформированные еще в середине июня программы поддержки, либо усилили их. Да, в июле меньше выходных дней, чем в мае и июне, однако июль все же традиционно отпускная пора – часть потенциальных покупателей просто заняты другими заботами, — рассказал агентству «Автостат» Роман Слуцкий, генеральный директор ГК «Аларм-Моторс».

Ренат Тюктеев, заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей компании «Авилон», считает, что в июле продажи будут выше, чем в июне. Но рост будет небольшим и постепенным. В июне продали 90,1 тысячи новых машин, а в июле, по его мнению, будет продано 93-94 тысячи.

О небольшом росте продаж говорит и генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский.

— Июль чуть лучше показателей июня, но пока прошло слишком мало времени, чтобы сделать какие-то выводы. По нашему мнению, уровень продаж в июле будет в тех же эквивалентах, что и в июне, может быть +5%, — считает он.

А вот генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич отмечает, что признаков роста продаж пока нет, поэтому его прогноз на июль — 95–99 тысяч автомобилей.

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