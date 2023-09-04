Директором управления природными ресурсами Бердска назначен Сергей Онищенко

В управлении природными ресурсами города Бердска назначен новый руководитель, сообщили в администрации города. Им стал депутат Совета депутатов Бердска, председатель комитета по социальной и молодежной политике, образованию, культуре, спорту и туризму Сергей Онищенко.

Глава города Роман Бурдин представил его подчиненным на аппаратном совещании в понедельник, 4 сентября.

Отмечается, что прежний руководитель – Светлана Шерстобитова – продолжит работу в УПР на должности главного аналитика.

Сергей Онищенко родился в 1976 году. Имеет два высших образования: в 2000 году окончил Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, в 2008 году — Сибирскую академию государственной службы. Является президентом благотворительного фонда «Дети – наше будущее». Депутат на округе №5. Член партии «Единая Россия». В новом созыве возглавил комитет по социальной и молодежной политике, культуре, спорт.

Ранее редакция сообщала, что Мария Жафярова назначена новым министром образования Новосибирской области.