Мария Жафярова назначена новым министром образования Новосибирской области

Мария Жафярова имеет два высших образования по специальностям «История и культурология» и «Социальная педагогика», Новосибирский государственный педагогический университет, 1999 год. В 2003 году ей присвоена ученая степень кандидата психологических наук. Свою трудовую деятельность Мария Наильевна начала в Новосибирске учителем психологии в Экономическом лицее, уточняется на сайте министерства. В 2019 году назначена на должность заместителя министра — начальника управления молодежной политики министерства образования Новосибирской области, которую замещала до 2022 года. С 2022 по 2023 год занимала должность директора ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж № 1 им. А.С. Макаренко».

С 1 сентября 2023 года в соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области Мария Наильевна назначена министром образования Новосибирской области.

Имеет классный чин государственного советника Новосибирской области 1 класса.

Напомним, отставке предыдущего министра образования Сергея Федорчука стало известно 25 августа. Андрей Травников объявил об этом на международном форуме «Технопром-2023». На этой неделе стало известно, что Федорчук возглавит новый департамент молодежной политики.