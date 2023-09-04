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Аэропорт Толмачево установил новый рекорд по обслуживанию пассажиров в месяц

  • 04/09/2023, 17:36
Автор:
обслуживание в месяц
Новый рекорд —  1 млн 89 тыс 374 человека.

В августе аэропорт аэропорт «Толмачево» установил новый рекорд обслуженных пассажиров за месяц — 1 млн 89 тыс 374 человека. В июле было обслужено более 1,0 млн. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

—  В августе аэропорт принял и отправил 1 089 374 человека, что на 16 614 человек больше показателей прошлого месяца, и на 20,0 % больше показателей августа 2022 года, — говорится в сообщении.

Суточный максимум был достигнут 25 августа. В тот день удалось обслужить 37 693 человека на прилет и вылет. Количество принятых и отправленных рейсов достигло 306 в сутки.

Напомним, что по итогам 2022 года аэропорт Толмачево обслужил рекордное количество пассажиров  7,585 млн., что на 12,2% больше чем в 2021 году, когда было обслужено 6,761 млн. пассажиров (В 2019 год   6 747 151 человек, 2020 год  4 634 166 пассажиров.  Ред.). В том числе обслужено 2,381 млн. трансферных пассажиров, их доля в общем пассажиропотоке составила 31,7%. За 2022 год обслужено 76,9 тыс. транзитных пассажиров, в общем объеме обслуженных пассажиров это составило 1%.

Ранее редакция сообщала о том, что на отдых за границу через Толмачево отправились 58 четвероногих туристов.

Фото: Flickr — Gensa Gensa

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Рубрики : Туризм Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Толмачёво рекорд пассажиры в месяц


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