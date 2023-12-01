Диспансеризацию для работающих граждан сделают обязательной

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова сообщила, что, начиная с 2024 года, со власти введут обязательное прохождение диспансеризации для работающих граждан страны, передает агентство «Интерфакс». Работодатели будут обязаны заключать договоры с медучереждениями.
По словам Голиковой, обязательная проверка состояния здоровья может быть организована двум способами: как внутри организации, так и на договорной основе. Два раза в год работодатель будет обязан отправлять сотрудников исследовать состояние своего здоровья.
Между тем, Голикова отметила, что при обследовании у граждан будут проверять репродуктивную функцию.
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Фото: freepik.com — freepik
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