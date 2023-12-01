«Сибирь» проиграла хоккейный матч «Адмиралу»

В Новосибирске состоялся хоккейный матч между новосибирской «Сибирью» и «Адмиралом». Об этом сообщает пресс-служба новосибирской команды.

Три периода завершились со счетом 2:2. В овертайме «Адмирал» показал класс и вырвал победу у новосибирской команды.

Матч закончился с счетом — 2:3.

— Сложная игра. Знали, что соперник строго играет в обороне, и пытались пройти их, — отметил Дэвид Немеровски, главный тренер новосибирской команды.

По итогам игры «Адмирал» занял 11 место на Востоке, а «Сибирь» занимает восьмую позицию.

Напомним, что домашний матч ХК «Сибирь» с череповецкой «Северсталью» также закончился поражением сибиряков. Благодаря новому вратарю новосибирцы смогли отразить 18 бросков в ворота, однако команда все же проиграла.

Ранее редакция сообщала о том, что вратарь «Сибири» рассказал о своем дебюте в игре против «Северстали».