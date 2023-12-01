В Госдуме решают, на сколько и для кого повышать налоги

По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаила Щапова, пополнить федеральный бюджет планируют за счет повышения налогов для граждан РФ, передает цифровое издание ura.ru. В частности, речь идет об экспортерах ресурсов, кредитных организациях, сверхбогатых россиянах или обычных гражданах. Между тем, депутаты больше всего опасаются задеть малообеспеченных представителей общества.

Депутат уточнил, что в настоящее время сверхбогатые россияне уже отчисляют в государственную казну больше.

При этом председатель российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов утверждает, что вводить допналог на сверхприбыль и отменять НДФЛ для рядовых россиян рискованно, так как этот шаг может привести к дефициту в региональных бюджетах и даст возможность работодателям удерживать налог, который они обыкновенно отчисляют за своих подчиненных.

Чем посильнее для россиян налоги, тем больше отчислений в бюджет, поэтому повышать их в ближайшее время невыгодно, заключил Кирьянов.

Ранее редакция сообщала, что доход со вкладов свыше 1,6 млн рублей будет облагаться новым налогом.