Синоптики рассказали, какая погода ждет Новосибирск на выходных

Температура в Новосибирске может подняться до +1 на выходных. Об этом сообщает популярный сервис прогноза погоды Яндекс.Погода.

В субботу, 2 декабря, утром и днем температура будет от -1 до +3. Вечером и ночью температура опустится до -2. Все день в Новосибирске будет идти небольшой снег. УФ-индекс – 0, низкий, а магнитное поле – спокойное. Порывы ветра достигнут 4 м/с.

Воскресенье, 3 декабря, утром будет ровно 0 градусов. Затем весь день температура будет прыгать от -1 до +1. В этот день ожидаются порывы ветра до 6,3 м/с. Также в это день ожидается снегопад. УФ-индекс – 0, низкий. Магнитное поле – спокойное.

По данным МЧС по Новосибирской области, в первые дни декабря температура воздуха в Новосибирской области будет выше нормы примерно на 10 градусов. Однако уже на следующей неделе в регион придут настоящие сибирские морозы до -33 градусов. Ожидаются снег, метели и порывистый ветер.

Ранее редакция сообщала о том, что традиционный конкурс снежных скульптур пройдет в парке Арена в Новосибирске.