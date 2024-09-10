Дистанционную эвакуационную тележку доставили бойцам в зону СВО из Новосибирска

Несколько дней назад из Новосибирска в расположение разведчиков на СВО отправили эвакуационную тележку-вездеход на гусеничном ходу. Она уже доставлена до места назначения.

Дистанционное управление тележкой позволяет выполнять сложные задачи безопасно для человека.

Сегодня бойцы использовали эту тележку для доставки снаряжения и вещей на передний край.

Они отметили, что использование тележки значительно экономит физические силы и ресурсы, которые раньше им приходилось тратить на переноску снаряжения в течение всего дня.

Стоит отметить, что ранее подобная тележка была доставлена в 24-ю отдельную гвардейскую ордена Жукова бригаду специального назначения.

Ранее редакция сообщала о том, что пенсионерке, вязавшей шапочки для бойцов СВО, вручили подарок в Новосибирске.