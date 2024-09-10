В Новосибирской области резко выросли цены на сливочное масло

Производители сливочного масла в Новосибирской области подняли цены на свою продукцию. При этом, некоторые из них уменьшили вес упаковки, сообщает BFM-Новосибирск.

Журналист издания обратил внимание на то, что один из региональных производителей молочной продукции начал выпускать 150-граммовые пачки сливочного масла вместо 180-граммовых. При этом. Стоимость пачки, напротив, выросла со 199 рублей до 227 рублей. Получается, что 1 кг сливочного масла в сентябре 2024 года стоит 1513 рублей.

— Формально производитель ничего не нарушил, если он честно указал на пачке вес. Никто не обязывает компании фасовать сливочное масло в стандартные пачки по 220 г или по 180 г. Но у потребителя действительно в таких случаях, когда вес или объем в привычной упаковке или таре становится меньше, может возникать чувство, что его обманули, —рассказала изданию маркетолог Наталья Скворцова.

Она добавила, что замечала уменьшение пачки у многих брендов.

По данным Новосибирскстата, в начале сентября средняя цена сливочного масла в Новосибирской области составила 1016 рублей. Это на 149 рублей больше, чем на начало года и на 80 рублей — по сравнению с началом лета.

Тем не менее в октябре 2023 года, Генеральная прокуратура РФ добилась внесения изменений в ГОСТ, согласно которым производители продуктов первой необходимости обязаны фасовать их в упаковки утвержденного в стандарте объема и не менять его.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске предупредили о серьезном росте цен на такси к концу года. Одна из причин — острая нехватка водителей.