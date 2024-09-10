Суд вынес приговор военному за самоволку в Новосибирске

Новосибирский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор рядовому за неоднократное оставление места службы.

В сентябре 2022 года Коломоец не явился на службу в воинскую часть, но в феврале 2023 года самостоятельно обратился в военную комендатуру. В октябре 2023 года самовольно покинул службы и был обнаружен в феврале 2024 года.

В мае 2024 года военный вновь оставил службу и вернулся в расположение воинской части только в июне.

– Суд назначил Коломойцу наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, – говорится в сообщении суда.

Приговор не вступил в законную силу.

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