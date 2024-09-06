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Пенсионерке, вязавшей шапочки для бойцов СВО, вручили подарок в Новосибирске

  • 06/09/2024, 13:00
Автор: Артем Рязанов
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Подарок был приурочен к Дню волонтера.

В Международный день благотворительности Народный фронт Новосибирской области посетил бабу Тому. Напомним, что именно она вяжет для бойцов СВО, «защищающие от пуль» шапочки. Их уже набралось более 400 штук.

Как отметили в паблике, женщина — самый мудрый, сопереживающий возрастной волонтёр из Новосибирска.

– Большого сердца бабы Томы хватает на всех: бойцов, всей команды Народного фронта, а ещё — на белочек, бурундуков и лесных птиц. Именно их она регулярно подкармливает семечками, — отметили в сообщении.

Рукодельнице было вручено 5 килограмм семечек, взамен подарка баба Тома передала волонтерам 27 свежесвязанных  шапочек.

Ранее редакция сообщала о том, что шапочки для бойцов СВО связала 91-летняя пенсионерка из Новосибирска.

Источник фото: Народный фронт Новосибирской области

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : шапочки для бойцов СВО баба Тома


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