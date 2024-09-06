Пенсионерке, вязавшей шапочки для бойцов СВО, вручили подарок в Новосибирске

В Международный день благотворительности Народный фронт Новосибирской области посетил бабу Тому. Напомним, что именно она вяжет для бойцов СВО, «защищающие от пуль» шапочки. Их уже набралось более 400 штук.

Как отметили в паблике, женщина — самый мудрый, сопереживающий возрастной волонтёр из Новосибирска.

– Большого сердца бабы Томы хватает на всех: бойцов, всей команды Народного фронта, а ещё — на белочек, бурундуков и лесных птиц. Именно их она регулярно подкармливает семечками, — отметили в сообщении.

Рукодельнице было вручено 5 килограмм семечек, взамен подарка баба Тома передала волонтерам 27 свежесвязанных шапочек.

Ранее редакция сообщала о том, что шапочки для бойцов СВО связала 91-летняя пенсионерка из Новосибирска.