Дивиденды ООО: что учесть при выплате?

Что такое дивиденды?

Это чистая прибыль, которую может забрать из компании ее учредитель. Регламентируется это Законом об обществах с ограниченной ответственностью. Выплата дивидендов — это выгодный и, самое главное, безопасный способ получить свои кровно заработанные деньги.

В своей практике мы часто встречаемся с ситуацией, когда собственник берет себе в подотчет крупную сумму денег, и эта задолженность годами висит за ним. В случае налоговой проверки данная сумма с большой вероятностью будет переквалифицирована в выплату заработной платы и обложена всеми зарплатными налогами, а это минимум 43,2%! Добавьте сюда еще штрафы и пени… Сумма к уплате в бюджет может быть очень существенной. В свою очередь, налог с дивидендов составляет 13%.

Что учесть при выплате дивидендов?

Вам будет необходимо:

1. Прочитать свой устав.

В уставе определены сроки выплаты дивидендов. Закон разрешает выплачивать их поквартально, за полугодие и по итогам работы за год. НЕ ежемесячно!

2. Формировать бухгалтерскую отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах) поквартально с целью выплаты дивидендов. В бухгалтерской отчетности определяется размер чистой прибыли. Если прибыли нет, дивиденды платить нельзя!

3. Издать решение о проведении собрания по вопросу распределения чистой прибыли.

4. Уведомить всех участников ООО о проведении собрания.

5. Обсудить на собрании размер чистой прибыли и направление ее использования. Часть прибыли или всю ее можно использовать на выплату дивидендов.

6. Прописать в решении о выплате дивидендов сумму.

7. Выплатить.

Сроки выплаты устанавливаются в уставе. Если в нем ничего не прописано, то эти сроки составляют 60 дней с момента вынесения решения о выплате чистой прибыли. Выплачиваются дивиденды на карту, в соответствии с долями.

8. Определить размер налога.

Например, было принято решение выплатить 300 000 рублей дивидендов. В этом случае НДФЛ для уплаты в бюджет составит 300 000 * 13% = 39 000 рублей.

9. Определить сумму дивидендов для перечисления.

300 000 — 39 000 = 261 000 рублей. Эту сумму перечисляем на карту всем учредителям (одному или нескольким). Учтите, срок перечисления налога – не позднее следующего дня после перечисления дивидендов.

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