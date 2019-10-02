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Влияние условий договора подряда на уплату единого налога

  • 02/10/2019, 12:37
Как меняется оплата единого налога при фиксированной стоимости работ и приблизительной стоимости.

Организации государственной и частной формы собственности, которые применяют упрощенную систему обложения налогом, должны помнить, что если такая система применяется к подрядным организациям, то могут возникнуть некоторое вопросы. Чаще всего вопросы возникают в том случае, когда оформляется иждивение подрядной организации. Это может негативно повлиять на характер налоговых обязанностей заказчика. Поэтому еще на этапе подготовки договора подряда необходимо продумать все возможные проблемные ситуации и максимально их минимизировать. Важно правильно рассчитать стоимость договора и всех его составляющих, например, включать ли стоимость необходимых материалов в общую стоимость выполнения работ.

Например, заказчик и исполнитель заключили договор на следующих условиях подряда:

  • договором определена стоимость выполнения работ и в последующем она не подлежит изменению;
  • в стоимость выполнения работ включены расходы на приобретение всех необходимых материалов.

Заказчик использует общую систему налогообложения, а исполнитель – упрощенную. В таком случае можно говорить о том, что исполнитель находится на иждивении. Законодательством Российской Федерации предусмотрено, что стоимость выполнения работ может быть фиксированной и приблизительной.

Фиксированная стоимость работ

В такой ситуации в договоре подряда указывается точная стоимость выполнения работ, которая в процессе выполнения работ может быть изменена только с согласия двух сторон. Такой порядок определение стоимости ставит в невыгодное положение исполнителя по договору. Он должен максимально точно составить смету и оценить стоимость выполнения работ. В противном случае, исполнитель может понести убытки.

Приблизительная стоимость работ

В случае, когда обязанности по приобретения материала возлагаются на исполнителя, целесообразно использовать форму договора с приблизительно стоимостью работ. В таком случае по тексту договора указываются факторы, которые могут повлиять на увеличения стоимости, указанной в договоре. Исполнитель должен максимально точно составить список необходимых материалов для выполнения работы. Если в дальнейшем возникнет необходимость приобрести материал, не указанный в списке, то затраты лягут на исполнителя.

Двоякая ситуация может возникнуть и при налогообложении исполнителя работ, который самостоятельно вправе определить объект налогообложения:

  • весь полученный размер дохода;
  • размер дохода, который уменьшен на величину расходов на приобретение материалов.

Ситуация 1

Если исполнитель облагает налогом всю денежную сумму, полученную за исполнение обязательство по договору, то она расценивается как прибыль. В таком случае прибыль облагается налогом в 6%, причем средства, которые были затрачены на приобретение материала, никак не влияют на расчет размера налога.

В таком случае доходом исполнителя будет считаться не только фактический его доход, но и стоимость выполнения работ и расходы на материалы. Следовательно, и налог будет исчисляться от всей суммы. Поэтому при оформлении договора необходимо это учесть и заведомо завысить валовый доход – маржу.

Ситуация 2

Если исполнитель уменьшает размер дохода на размер затрат на приобретение материалов, то по мере использования закупленных материалов исполнитель должен списывать размер суммы, подлежащей налогообложению пропорционально стоимости материалов. Если материалы не списываются, то их стоимость нельзя отнести к сумме расходов, на которую будет уменьшена полученная прибыль. Такой подход к налогообложению более сложный, поэтому большинство подрядных организаций выбирают первый вариант оплаты налогов, заведомо завышая свою маржу.

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