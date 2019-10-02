Сцену оперного театра обновит «Арт-Проект Технологии»

В Новосибирске подведены итоги конкурса на выполнение работ по поставке оборудования, демонтажных, монтажных и пусконаладочных работ системы верхней и нижней механизации сценического комплекса Большого зала НГАТОиБ. На конкурс была подана единственная заявка от компании ООО «Арт-Проект Технологии» (г. Санкт- Петербург). В итоге аукцион признан несостоявшимся, а контракт на строительство решено заключить с заявившейся компанией по стартовой цене- 280,1 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте Госзакупок.

— На основании ч. 1 ст.7 1 Федерального закона от 05 апреля 2013 года 3 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключить контракт с исполнителем, подавшим единственную заявку признанную соответствующей установленным требованиям в порядке п.25.1 ч.1 ст.93 Федерального закона от 05 апреля 2013 года М. 44-ФЗ, — говорится в протоколе.

Напомним. исполнитель должен будет до 23 декабря сменить систему верхней и нижней механизации сценического комплекса Большого зала НГАТОиБ. В частности, будет выполнен демонтаж и монтаж оборудования в оркестровой яме, подъёмников для актёров, музыкальных инструментов и склада скатанных декораций. Также в техзадании — разработка технологических схем, прокладка кабелей и пусконаладочные работы.

Согласно сайту компании, «Арт-Проект Технологии» ранее получали контракты от Александринского и Михайловского театров Санкт-Петербурга. С НГАТОиБ компания, судя по сайту госзакупок, начала сотрудничать только в 2017 году. Она уже осуществляла поставки прожекторов, микрофонов, кабелей и светильников в театр. Также компания «Арт-Проект Технологии» выполняла поставку оборудования для системы управления верхней механизации сцены с заменой шкафов управления новосибирского театра.

Фото с сайта artprotech.ru