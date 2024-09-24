Дихлофос мог стать причиной смерти четверых детей в Красноярском крае

Следователи рассматривают еще одну версию гибели четверых детей из многодетной семьи в Красноярском крае. Причиной смерти могло стать яд в составе дихлофоса, которым накануне была обработана квартира. О «потравке» насекомых «Вараном» рассказали родители погибших ребятишек.

Супругов допросили сразу, как только они пришли в сознание. Со слов матери, 19-20 сентября она купила в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени, приправу и хлеб. 20 сентября в течение дня дети, как и взрослые члены семьи ели пельмени, а вечером курицу с картошкой и снова пельмени.

— Родители сообщили, что отец детей обрабатывал помещение дома инсектицидным средством дихлофос, после обработки помещение незначительно проветривалось. Обработку дихлофосом от насекомых проводили регулярно, — рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и РХ.

С места происшествия были изъяты баллоны из под отравы, назначена химическая экспертиза для определения состава содержимого.

В СК добавили, что в организме отца и 12-летней дочери следов сыпучего инсектицидного средства от мух экспертами не обнаружено.

Напомним, трагедия произошла в селе Красная Сопка. После ужина 20 сентября члены семьи легли спать, а наутро все почувствовали сильное недомогание. У всех членов семьи были одинаковые симптомы: боль в животе, тошнота и рвота. После обращения к медиками всю семью госпитализировали. Не смотря на усилия врачей, 21 сентября скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, 22 сентября 11-летняя девочка, в ночь на 23 сентября 12-летняя девочка.

СК возбудил уголовное дело и назначил экспертизы. Следователи отсмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которых женщина покупала продукты в магазине.

Ранее рассматривалась версия отравления семьи пестицидами. Не исключалось, что родители или дети случайно могли добавить в еду вместо соли яд. Как сообщает «Базы» со ссылкой на источник, правоохранителями в доме было обнаружено большое количество пестицидов и антибиотиков для животных. В том числе они находились и на кухне, где ужинала семья. Все продукты отправлены на экспертизу.

В ведомстве пояснили, что следствие рассматривает несколько версий отравления, среди которых — употребление в пищу продуктов питания с неизвестным веществом, а также отравление в результате вдыхания паров инсектицидного аэрозоля.