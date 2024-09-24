Центр народной дипломатии, попечителем которого выступает новосибирская группа компаний «Расцветай», подписал соглашение об открытии партнерского Русского дома в Африке с Россотрудничеством. Отмечается, что это будет уже третий филиал сети Центра и откроется он в Гвинее до конца этого года.

Что касается предыдущих двух, то первый партнерский Русский дом Центра народной дипломатии с января функционирует в Буркина-Фасо. Второй филиал расположен в Ниамее, столице Нигера от открыться должен 1 октября.

Ожидается, что к следующему учебному году в вузы Новосибирска из зоны Сахеля приедут первые студенты, подготовленные к обучению в университетах с высокими стандартами.

Для формирования и углубления межкультурного диалога России и Африки в рамках форума-выставки «Учебная Сибирь — 2024» планируются «Дни Африки в Сибири». Центр народной дипломатии обещает успешных африканских выпускников советских и российских вузов, а также студентов, который получают высшее образование в Новосибирске сегодня.

У нашей страны есть возможность, а у Африки — большое желание, чтобы дать возможность новой африканской элите получить качественное образование. А Новосибирск при этом не только занимает лидирующие позиции, отрабатывая повестку, но задаёт тренды.