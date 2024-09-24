Имущество бердской обувной фабрики «С-Теп» снова выставили на торги

31 октября пройдут повторные торги в рамках банкротства ООО «Фабрика С-Теп». Все движимое и недвижимое имущество компании продают за 528,8 млн. руб. На площадке «Федресурса» опубликован полный перечень имущества — это нежилые помещения, земельные участки, швейное, обувное, климатическое, компьютерное оборудование, офисная техника и мебель, товарные знаки.

Напомним, 19 сентября имущество фабрики уже пытались реализовать за 587,6 млн руб. Тогда на участие в аукционе не поступило ни одной заявки и его признали несостоявшимся.

На этот раз заявки на участие в торгах будут принимать до 26 октября. Шаг аукциона установлен в размере 5% от начальной цены.

Напомним, «Фабрика С-Теп» приостанавливала производство в июле 2022 года. В начале 2023-го заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Семка говорил, что в январе на предприятие зашел потенциальный инвестор — профильный участник рынка легкой промышленности, ООО «Вектор» (Москва). Он сообщал, что компания заявила о готовности арендовать имущественный комплекс и уже приступила к производству обуви в небольшом объеме. Министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров также не исключал, что на фабрике возможно производство обуви спецназначения, в частности берцев и ботинок для нужд участников специальной военной операции (СВО). По словам министра, оборудование и площади фабрики сданы новому арендатору.

В октябре прошлого года на фабрике ввели наблюдение, а в апреле 2024 года ее признали банкротом.

ООО «Фабрика С-Теп» входит в холдинг OR Group. Владелец компании — Антон Титов. Уставной капитал компании — 421,8 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что бердская обувная фабрика восстанавливает производство. Судя по маркетплейсам, компания уже запустила в производство большой ассортимент продукции.