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Дизайн нового универсала ГАЗ «Волга» показали на неофициальных рендерах

  • 21/09/2023, 09:54
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Дизайн нового универсала ГАЗ «Волга» показали на неофициальных рендерах
Отмечается, что ГАЗ вряд ли станет разрабатывать новый автомобиль с нуля, а просто возьмет за основу схему развития «Москвича».

Некоторое время назад Министерство промышленности России намекнуло на то, что рынок РФ пополнится новым премиальным автомобилем для чиновников. Однако подробности и не раскрывались. При этом СМИ удалось выяснить, что производство будет осуществляться под эгидой «Группы ГАЗ», расположенной в Нижнем Новгороде, а это может значить только то, что загадочной новинкой является ГАЗ «Волга» 2024 года. Журналисты и дизайнеры решили продемонстрировать, как может выглядеть машина.

Отмечается, что ГАЗ вряд ли станет разрабатывать новый автомобиль с нуля, а просто возьмет за основу схему развития «Москвича» и создаст новую «Волгу» на базе существующей иностранной модели, впоследствии украсив ее российским логотипом. Среди претендентов выделяется Hongqi H5 как потенциальный прототип ГАЗ «Волга» 2024 года, передает цифровое издание cenyavto.

Ранее редакция сообщала, что АвтоВАЗ представил гоночную Lada Granta Sport.

Фото: Василий Маркин с сайта cenyavto

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : российский автопром ГАЗ «Волга» авто


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