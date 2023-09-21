Первоклассница заперлась в квартире и не отвечала на звонки в Новосибирске

Семилетняя девочка в Октябрьском районе на улице Татьяны Снежной заперлась в квартире и не отвечала на звонки мамы. Дверь была заперта изнутри, и женщина не на шутку разволновалась за дочку. Об этом сообщает пресс-служба Спасателей МАСС.

— Со слов мамы, она с дочкой разговаривала по телефону за 10 минут до своего прихода домой, а потом та перестала брать трубку, — отметили в пресс-службе.

Однако закрытая дверь не стала препятствием для опытных спецов, и доступ в квартиру был обеспечен. Спасатели обнаружили семилетнюю девочку крепко спящей, с ребенком все было в порядке.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчину, упавшего в овраг, эвакуировали спасатели.