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ФСБ перекрыла сладкий наркотрафик в СИЗО под Новосибирском

  • 21/09/2023, 10:03
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ФСБ перекрыли сладкий наркотрафик в СИЗО под Новосибирском
Сибирячка передала арестанту сахар с наркотиками для распространения среди заключенных.

УФСБ России по Новосибирской области совместно с ГУФСИН выявлен и пресечен канал поставки наркотиков в следственный изолятор ФКУ СИЗО‒3 в р.п. Линёво.

― 29-летняя жительница Новосибирской области и 28-летний арестант вступили в преступный сговор, направленный на незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере в СИЗО. В помещении следственного изолятора женщина передала заключенному посылку с сокрытым в предметах одежды и продуктах питания синтетическим наркотиком альфа-PVP, ― рассказали в ведомстве.

Но номер не прошел. Во время досмотра оперативники обратили внимание на странный сахар. При проверке выяснилось, что он щедро перемешан с килограммом опасного зелья.

В отношении сибирячки и ее сообщника возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в следственном изоляторе группой лиц в особо крупном размере». Женщину арестовали, а мужчине продлили уже существующий срок заключения.

Фото: ГУФСИН по Новосибирской области

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : СИЗО сахар наркотрафик наркотики


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