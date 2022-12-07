«Дизайнмастер» стал первым региональным партнером ВКонтакте в сегменте таргетированной рекламы

Первым региональным партнером VK в развитии таргетированной цифровой наружной рекламы (DOOH) стал оператор «Дизайнмастер». В сеть сейчас включено почти 400 цифровых конструкций в 11 городах России. В Сибири к ним относятся Барнаул, Екатеринбург, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Новосибирск, Омск.

— Интеграция цифровых рекламных поверхностей на улицах города в платформу myTarget популяризирует закупку DOOH и упростит коммуникацию с аудиторией. Необходимым условием для этого является наличие инвентаря, разнообразие форматов и широкий выбор адресной программы. «Дизайнмастер» понимает важность развития DSP-платформ для клиентов, — комментирует Крылов Егор, директор по маркетингу «Дизайнмастер».

Инструменты VK позволяют самостоятельно запускать рекламу через платформу myTarget и показывать ее тогда, когда рядом с поверхностью будет больше пользователей, интересных бизнесу. Для этого технологии в режиме реального времени анализируют обезличенный портрет аудитории, которая видит рекламу, — по полу, возрасту и более чем 300 интересам — и сами принимают решение о показе в нужный момент.

По результатам продвижения в кабинете доступна детальная аналитика. Рекламодатели могут оценить, как продвижение в наружной рекламе повлияло на бизнес: например, сколько было переходов на сайт, установок приложений или визитов в точки продаж.

— Все больше компаний работают с DOOH: за первые девять месяцев 2022 года инвестиции рекламодателей в этот канал увеличились в 1,5 раза год к году. Вместе с этим активно растет число представителей малого и среднего бизнеса, использующих инструмент для продвижения, — рассказывает Мария Филина, руководитель направления DOOH, VK.

Ранее редакция сообщала о том, что законодатели приняли решение не создавать в России единого рекламного оператора.