Экс-чиновник вымогал взятку за участие предпринимателя в программе капремонта

Дзержинским районным судом Новосибирска начато рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главного эксперта управления жилищной политики и развития жилищно-коммунального хозяйства МинЖКХ Новосибирской области Олега Бызова, обвиняемого в мошенничестве (ч.3 ст.159 УК РФ).

По данным следствия, с сентября по ноябрь 2020 год Олег Бызов, осведомленный, что между ООО «Ликстрой» и Фондом модернизации Жилищно-коммунального хозяйства заключены договоры на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Новосибирске, сообщил директору «Ликстроя» заведомо ложную информацию о том, что в силу занимаемой должности он сможет оказывать содействие по вопросу заключения договоров с Фондом модернизации ЖКХ, приемки выполненных работ и оплаты по договорам в короткие сроки, за денежное вознаграждение 900 тыс. рублей, умолчав о том, что не имеет на то возможности и полномочий, заведомо не собираясь выполнять принятые на себя обязательства в оказании вышеуказанного содействия.

— В судебном заседании оглашено обвинительное заключение, допрошен потерпевший, начат допрос свидетелей, — говорится в сообщении пресс-службы Дзержинского районного суда Новосибирска.

Судебное заседание отложено на 14 декабря 2022.

Ранее редакция рассказывала о том на какое количество торгов на капитальный ремонт в этом году не заявилось ни одного участника.