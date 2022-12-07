Рекламодателям

Новосибирский депутат прославилась в соцсетях из-за деревянного туалета

  • 07/12/2022, 17:13
Автор:
Новосибирский депутат прославилась в соцсетях из-за деревянного туалета
Светлана Каверзина похвалила ремонт туалета для водителей автобусов на конечной остановке, что вызвало нешуточный резонанс среди пользователей интернета.

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина на своей странице Вконтакте написала, что деревянный туалет на конечной остановке ОРМЗ (23 автобус) отремонтировали.

— А то без дверей ветерок задувал. Еще до этого его отмыли и обработали антисептиком. Будем следить за санитарным состоянием. Наши водители должны работать в приемлемых условиях, — говорилось в сообщении.

Позже она добавила, что ее пост «завирусился в твиттере» и к ней начали обращаться журналисты и спрашивать о ремонте туалета.

— Нужно было писать официальные обращения за подписью депутата, встречаться с Главой дептранса г. Новосибирска, снимать видео и что это не первый пост на эту тему, а результат определенной работы, — ответила журналистам депутат.

Сообщение депутата с приложенной фотографией деревянного туалета вызвало активное обсуждение в соцсетях. Многие посчитали его шуткой. Однако Каверзина опровергла такую трактовку ее новости и пообещала следить за состоянием туалетов.

Депутат отметила, что деревянный туалет теоретически находится на участке Новосибирского района, поэтому новосибирские власти не могут его отремонтировать полностью, и предложила коллеге из районного совета депутатов заняться проблемами территории, чтобы «весь мир не смеялся над деревянными туалетами для водителей».

Ранее редакция сообщала о существующей вероятности закрытия информации о доходах депутатов

Фото со страницы Светланы Каверзиной Вконтакте

256

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : соцсети депутат


Спецоперация на Украине

Новосибирцы разработали вставку в тактическую обувь для защиты от лепестковых мин
6/12/22 17:18
В России начала работать военно-полевая почта
5/12/22 15:48
Поддержка военнослужащих вновь спровоцировала конфликт в горсовете Новосибирска
5/12/22 13:22
таргетированная цифровая наружная реклама

«Дизайнмастер» стал первым региональным партнером ВКонтакте в сегменте таргетированной рекламы

Речь идет о сегменте цифровой наружной рекламы — DOOH.
Читать статью >>
доходы депутатов

Информацию о доходах депутатов могут закрыть

Речь идет о депутатах, работающих не на постоянной основе.
Читать статью >>
заместитель мэра Артем Скатов временно отстранен от должности

Вице-мэра Новосибирска Артема Скатова отстранили от работы

До окончания расследования уголовного дела — таково решение суда.
Читать статью >>
горнолыжный комплекс Юрманка

Горнолыжный комплекс «Юрманка» перенес открытие на неопределенную дату

Возможно, это связано с малоснежной зимой.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания»

«Тех, кто выбирает инвестиции в промышленность, до сих пор можно пересчитать по пальцам»

Александр Осадчий, генеральный директор ООО «Новая лизинговая компания» (НЛК, оператор индустриального парка «Новосиб») ― о том, что необходимо для развития индустриальных парков, как браунфилдов, так и гринфилдов.
Все материалы
Лента новостей

Мошенники пытались нажиться на смерти девочки, погибшей в аварии под Новосибирском

07/12/2022, 17:55

Экс-председатель правительства Кузбасса обвиняется в краже 70 млн. рублей

07/12/2022, 17:17

«Дизайнмастер» стал первым региональным партнером ВКонтакте в сегменте таргетированной рекламы

07/12/2022, 16:15

Экс-чиновника подозревают в мошенничестве с участником программы капремонта

07/12/2022, 16:09
Популярное

Отвечать «да» незнакомцам по телефону — не опасно

07/12/2022, 15:34

Финансовый прогноз для всех знаков зодиака на 2023 год

07/12/2022, 14:21

Книжные магазины удаляют книги после принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды

07/12/2022, 14:12
Новости компаний

Продажи автокредитов ВТБ в Новосибирской области в ноябре выросли на 43%

07/12/2022, 16:01

ВТБ: с начала года российские банки выдали по ипотеке более 4 трлн рублей

07/12/2022, 15:27

Энергетики активизируют борьбу с незаконным потреблением электроэнергии в Новосибирской области

07/12/2022, 10:59

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Декабрь 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска