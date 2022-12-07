Новосибирский депутат прославилась в соцсетях из-за деревянного туалета

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина на своей странице Вконтакте написала, что деревянный туалет на конечной остановке ОРМЗ (23 автобус) отремонтировали.

— А то без дверей ветерок задувал. Еще до этого его отмыли и обработали антисептиком. Будем следить за санитарным состоянием. Наши водители должны работать в приемлемых условиях, — говорилось в сообщении.

Позже она добавила, что ее пост «завирусился в твиттере» и к ней начали обращаться журналисты и спрашивать о ремонте туалета.

— Нужно было писать официальные обращения за подписью депутата, встречаться с Главой дептранса г. Новосибирска, снимать видео и что это не первый пост на эту тему, а результат определенной работы, — ответила журналистам депутат.

Сообщение депутата с приложенной фотографией деревянного туалета вызвало активное обсуждение в соцсетях. Многие посчитали его шуткой. Однако Каверзина опровергла такую трактовку ее новости и пообещала следить за состоянием туалетов.

Депутат отметила, что деревянный туалет теоретически находится на участке Новосибирского района, поэтому новосибирские власти не могут его отремонтировать полностью, и предложила коллеге из районного совета депутатов заняться проблемами территории, чтобы «весь мир не смеялся над деревянными туалетами для водителей».

Ранее редакция сообщала о существующей вероятности закрытия информации о доходах депутатов

Фото со страницы Светланы Каверзиной Вконтакте