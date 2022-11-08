Единого оператора на рынке наружной рекламы не будет?

В федеральных СМИ появилась информация о том, что Совет Госдумы рекомендовал отклонить изменения в федеральный закон «О рекламе». Участники рынка заявляли, что лоббисты с помощью этого ФЗ хотели монополизировать рынок через создание Единого рекламного оператора. Об этом, в частности, сообщили «Ведомости» со ссылкой на свои источники в Госдуме.

Напомним, закон о создании единого оператора цифровых рекламных конструкций и электронных досок объявлений был внесен в комитет по экономической политике Госдумы депутатом Артемом Кирьяновым (зампред комитета) в июле. Законопроект предполагал, что единый оператор необходим для национальной безопасности Российской Федерации в целях обеспечения равных условий распространения цифровой рекламы и предотвращения распространения недостоверной информации, создания условий для контроля за рекламой, размещаемой на цифровых рекламных конструкциях, а также информацией, размещаемой в электронных объявлениях физических лиц в данном информационном ресурсе, и в иных целях.

Предполагалось, что оператор будет курировать обращение информации по наружной рекламе на цифровых носителях, на транспорте, а также в электронных досках с объявлениями.

Этот нормативный акт вызвал негативную реакцию со стороны участников рынка наружной рекламы и классифайдов. Во многих регионах России операторы обращались с заявлениями о поддержке их позиции в органы власти, бизнес-объединения, к уполномоченным по защите прав предпринимателей.

В аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области Николая Мамулата также обратились представители рекламных агентств, обеспокоенные принятием указанного закона, поскольку он существенно сокращал возможности работы малого и среднего бизнеса в данной сфере. После анализа ситуации и проекта нормативного акта бизнес-омбудсмен направлял письма в адрес федерального уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова и спикера Госдумы Вячеслава Володина (имеются в распоряжении редакции).

Так, Мамулат отмечал, что указанный законопроект вводит понятие единого оператора цифровых рекламных конструкций и объявлений и наделяет его несвойственными коммерческой организации исключительными монопольными полномочиями и преференциями в отрасли цифровой наружной рекламы, а также в сфере размещения частных объявлений физических лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (классифайды).

Он обращал внимание, что единый оператор участвует в разработке и согласовании схем размещения рекламных конструкций во всех регионах РФ, получает приоритетное право на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 30 лет без процедуры торгов и без выдачи разрешений на установку и эксплуатацию, не обязан соблюдать требования отраслевых стандартов, законодательства об охране культурного наследия, а также отдельных положений законодательства о рекламе, при этом другие операторы наружной рекламы вправе размещать рекламу на своих цифровых рекламных конструкциях исключительно через информационный ресурс единого оператора на возмездной основе. Кроме того, единый оператор получает исключительное право на размещение через свой информационный ресурс частных коммерческих объявлений физических лиц в сети «Интернет» (то есть на осуществление деятельности классифайдов).

— Ключевыми недостатками законопроекта и возможными негативными последствиями является то, что в настоящее время отсутствует государственный и отраслевой запрос на соответствующий закон. Действующее законодательство содержит достаточные механизмы контроля за размещаемой информацией. В случае нарушения требований законодательства любой оператор наружной рекламы находится под существенным риском аннулирования разрешения и расторжения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, — отмечал Николай Мамулат. — Кроме того, создается опасный прецедент по возложению государственных функций по контролю за информацией на коммерческую организацию, являющуюся действующим участником рынка. Это создает монопольную зависимость государственных институтов власти федерального и регионального значения от действий коммерческой структуры и осложняет возможность оперативного вмешательства или приостановки деятельности такой организации из-за отсутствия полноценных конкурентов. Также повышаются риски безнаказанности нарушений в деятельности подобной компании, включая невыплату налогов, размещение противоправной информации, нарушение отраслевых стандартов и правил и отсутствие надлежащего контроля за безопасностью конструкций.

Он обращал внимание федеральных коллег и на тот факт, что объединение всех цифровых экранов страны в единую сеть повышает уязвимость информационной безопасности. Любая успешная несанкционированная кибератака предоставит доступ ко всем экранам страны одновременно, в то время как контроль за единой системой многократно осложняется географической и технологической спецификой.

По мнению экспертов аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Новосибирской области, фактически монопольное положение единого оператора приводило к тому, что он в приоритетном порядке получал право на все ключевые локации для размещения собственных цифровых рекламных конструкций во всех регионах РФ, и участники рынка наружной рекламы, относящиеся как к малому и среднему бизнесу, так и системно-значимым предприятиям, теряли возможность осуществлять свою деятельность. Кроме того, отсутствие конкуренции могло привести к формированию монопольно высокой цены за размещение рекламы на конструкциях, что в свою очередь сказалось бы на рекламодателях.

Бизнес-омбудсмен не исключал, что принятие данного законопроекта приведет к значительному сокращению рынка наружной рекламы в Российской Федерации, прекращению деятельности нескольких тысяч предприятий малого бизнеса, работающих на этом рынке, увольнению более 20 тысяч высококвалифицированных сотрудников, потере налоговых и прочих поступлений муниципалитетами и регионами, потере муниципалитетами контроля над внешним видом городов.

К началу августа власти 30 регионов РФ поддержали операторов наружной рекламы, высказавшихся против внесения поправок в закон «О рекламе». Рекламные компании из более чем 60 регионов РФ направили коллективные письма, выразив свое отношение к поправкам. ФАС России официально объявила, что принятие закона несет в себе риски злоупотребления одной компании в отношении других участников рынка. Вслед за антимонопольным органом законопроект раскритиковал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), заявив, что его принятие «приведет к резкому снижению конкуренции, падению темпов развития технологий, деградации уровня сервиса», а также лишит граждан выбора.

— Региональные бизнес-омбудсмены изначально выступали против этого законопроекта, поддерживали бизнес и отраслевые организации реклащиков, коммуницировали с депутатами, засыпали обращениями исполнительную и законодательную власть, постоянно мониторили ситуацию, проводили семинары, консультировали участников рынка, — пояснил Николай Мамулат редакции Infopro54. — На этот раз совместными усилиями удалось достучаться до федеральных законодателей. Надеемся, что интересы предпринимателей будут учтены — и вскоре в Государственной думе будет принято соответствующее решение. Главный победитель, безусловно, — операторы рекламных конструкций. Другим бы у них поучиться. Конкуренты, а как сплотились!

Ранее редакция приводила мнение эксперта о попытке запретить в России сайты объявлений.