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Для будущих студентов: с Лицеем от «Ростелекома» сибиряки смогут готовиться к поступлению в вузы онлайн

  • 24/01/2023, 10:20
Стать студентами сибирским школьникам поможет «Ростелеком Лицей». С помощью сервиса старшеклассники смогут не только дистанционно подготовиться к ЕГЭ и поступлению в высшие учебные заведения, но и определиться с профессией.

телекомДля этого на платформе доступен специальный онлайн-курс.

Особое внимание «Ростелеком» уделил качеству контента. Учебные материалы для будущих выпускников изложены в форме видеороликов, интерактивных упражнений и конспектов. Разработкой занимались педагоги ведущих российских школ и вузов (Высшая школа Экономики, Ломоносовская школа, Президентская школа), составители заданий для ЕГЭ и ОГЭ, авторы учебников и образовательных пособий. 

«С помощью цифровых технологий мы стремимся создать максимально комфортные условия для обучения и развития молодого поколения. Поступление в вуз – сложный и ответственный этап в жизни каждого старшеклассника, наша образовательная платформа поможет сделать подготовку к экзаменам удобной и увлекательной», — отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В Сибири на портале «Ростелеком Лицей» знания получают свыше 45,2 тыс. школьников. Более активно платформой пользуются жители Республики Бурятия (35,3 тыс.), Новосибирской (2,7 тыс.) и Иркутской (1,3 тыс.) областей.   

«Ростелеком Лицей» включает 5700 видеоуроков и 8000 заданий. Ученики могут сами определять время и место обучения, единственное условие – наличие доступа к интернету. Родители могут следить за статистикой и прогрессом обучения детей в разделе «Успеваемость». 

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Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : цифровизация Ростелеком онлайн-обучение


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