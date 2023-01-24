Для будущих студентов: с Лицеем от «Ростелекома» сибиряки смогут готовиться к поступлению в вузы онлайн

Для этого на платформе доступен специальный онлайн-курс.

Особое внимание «Ростелеком» уделил качеству контента. Учебные материалы для будущих выпускников изложены в форме видеороликов, интерактивных упражнений и конспектов. Разработкой занимались педагоги ведущих российских школ и вузов (Высшая школа Экономики, Ломоносовская школа, Президентская школа), составители заданий для ЕГЭ и ОГЭ, авторы учебников и образовательных пособий.

«С помощью цифровых технологий мы стремимся создать максимально комфортные условия для обучения и развития молодого поколения. Поступление в вуз – сложный и ответственный этап в жизни каждого старшеклассника, наша образовательная платформа поможет сделать подготовку к экзаменам удобной и увлекательной», — отметил Николай Зенин, вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В Сибири на портале «Ростелеком Лицей» знания получают свыше 45,2 тыс. школьников. Более активно платформой пользуются жители Республики Бурятия (35,3 тыс.), Новосибирской (2,7 тыс.) и Иркутской (1,3 тыс.) областей.

«Ростелеком Лицей» включает 5700 видеоуроков и 8000 заданий. Ученики могут сами определять время и место обучения, единственное условие – наличие доступа к интернету. Родители могут следить за статистикой и прогрессом обучения детей в разделе «Успеваемость».

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Фото предоставлено пресс-службой компании