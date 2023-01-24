ФАС разрешила группе «Благо» купить активы «Юга Сибири»

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайства входящих в группу «Благо» компаний «Благо-Барнаул» и «Благо-Бийск» о получении основных производственных средств ООО «Юг Сибири», следует из сообщения антимонопольного регулятора.

По мнению ведомства, сделка не приведет к ограничению конкуренции на российском рынке подсолнечного масла.

Холдинг «Юг Сибири» считался одним из крупнейших производителей растительного масла в России. Ему принадлежат маслоэкстракционные заводы в Алтайском крае и Омской области общей мощностью по переработке в 1450 т в сутки. Головная структура «Юга Сибири» еще в 2019 г. была признана банкротом. Летом прошлого года, как сообщала газета «Коммерсантъ», кредиторы холдинга приняли решение о продаже его активов на открытых торгах. По сведениям издания, интерес к их приобретению проявляли ГК «Благо», «Русагро», «Эфко» и «Содружество».

ГК «Благо» была создана в 1993 г. Сейчас, как сказано на сайте компании, она производит 1600 т рафинированного масла в сутки. Компании принадлежат семь заводов, которые расположены в Ростове-на-Дону, Армавире, Омске, Барнауле и других городах. Продукция холдинга выпускается под брендами «Благо», Almador, Freya, «Дары Кубани».

Ранее редакция сообщала о том, что «Завод «Экран» меняет название на «РИД Групп — Новосибирск».