Российским производителям не хватает колец для банок, фильтр-пакетов и ниточек

О том, что производители пищевой продукции в России столкнулись с новыми трудностями, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение вице-премьера Виктории Абрамченко.

Речь идет о предприятиях, которые производят чай и кофе, им необходимы фильтр-бумага и ниточки для чайных пакетиков, а производителям консервов — кольца для жестяных банок.

На сегодняшний день профильные ведомства работают над дорожными картами, чтобы решать подобные проблемы с помощью параллельного импорта, поставок из «дружественных» стран или открытия отечественных производств.

— Важно собрать производителей пищевой продукции и производителей сопутствующих материалов и упаковки в единую цепочку, — отметила Абрамченко.

По словам вице-премьера, российское подразделение Tetra Pak участвует в эксперименте по замещению иностранной упаковки для продуктов отечественными аналогами, который начался летом.

— Сейчас это уже промышленное использование картона в качестве основы для детского питания — упаковки 200 мл для соков и молочных продуктов, — добавила Виктория Абрамченко.

Напомним, что шведская Tetra Pak передала российский бизнес местному менеджменту летом прошлого года. Руководство компании объяснило такое решение экспортными ограничениями против России, которые нарушили цепочки поставок, в связи с чем для компании больше не представлялось возможным продолжать работу в стране.

Кроме того, норвежская Elopak, которая производит асептическую упаковку PurePak, также продала бизнес в России менеджменту.

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