Для экспортеров Новосибирской области открыли «горячую линию»

В Новосибирской области открыта «горячая линия» для экспортеров, по которой можно сообщить о возможных проблемах, возникающих в связи с введением антироссийских санкций, и получить оперативную помощь, сообщает Минэкономразвития региона.

Запуск «горячей линии» поможет не только оказать поддержку экспортерам, но и собрать информацию о возможных сложностях в работе с иностранными контрагентами.

Российский экспортный центр (РЭЦ) анализирует изменения экспортной географии и прорабатывает вопросы смягчения рисков, связанных с поддержкой поставок в страны, которые ввели ограничения.

РЭЦ открыт для предложений от бизнеса – совместная работа с экспортерами позволит наиболее эффективно выстроить работу в текущей ситуации.

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