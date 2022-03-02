Благотворительный фонд «Завтра будет» окажет психологическую помощь людям, не справляющимся с тревожным состоянием

3 марта в фонде пройдет день открытых дверей, любой желающий сможет обратиться за профессиональной психологической помощью. 5 марта в 15.00 часов в центре состоится тренинг для родителей о том, как говорить с детьми о происходящем, не вселяя в них дополнительную тревогу. Вести тренинг будут опытные психологи, работающие с потерями и психологическими травмами. Принять участие в нем могут все желающие.

Фонд оказывает помощь детям с онкологическими заболеваниями и паллиативным статусом. Помимо адресной помощи, психологи фонда работают с семьями: помогают справиться со стрессом, найти ресурсы для преодоления кризисных ситуаций, учат сообщать детям не самые приятные известия, не травмируя их.

— Сейчас, когда у большинства людей ощущение, что жизнь разделилась на до и после наш опыт нужен как никогда, — рассказывает руководитель фонда Ксения Алешина. — Разговоры о политике, чтение новостей, споры, не просто не помогают справиться со страхом, но наоборот лишают всех нас опоры. Дети чувствуют тревогу взрослых, теряют ощущение безопасности, паникуют. Мы, не можем оставаться в стороне и предлагаем поддержку всем нуждающимся.

День открытых дверей состоится 3 марта с 11 до 19 часов по адресу: ул. Вокзальная магистраль 8/1. Записаться на тренинг 5 марта и задать все интересующие вопросы можно по телефону +7-913-781-46-43 руководителю фонда Ксении Алешиной.

Справка о фонде:

Благотворительный фонд «Завтра будет» адресную помощь тяжелобольным детям и проводит системную работу по созданию условий для получения детьми качественного лечения. Фонд сотрудничает со многими лечебными учреждениями Новосибирска.

Фонд создан 9 сентября 2021 года. За это время уже была оказана адресная помощь 12 детям, закуплена мебель и техника для создания кухни для мам в онкологическом отделении областной клинической больницы, чтобы они могли окружить своих детей домашней заботой и вниманием даже в больничной палате, приобретено специализированное питания для маленьких пациентов.

Также на базе фонда работает центр психологической реабилитации и социальной адаптации для онкобольных детей «Добрая Дора», за 6 месяцев работы занятия и мероприятия посетили 73 ребенка.