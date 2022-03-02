«Когда ты превращаешь панику в цифры про свою компанию, то понимаешь, что с этими страхами можно работать»

— Марина, на ваш взгляд, что нужно делать бизнесу, чтобы выжить в сложившейся ситуации?

— Многое зависит от бизнеса. Есть те компании, которые сильно пострадали из-за роста курса валют, кто-то столкнулся с перебоями в поставках комплектующих и товаров из-за рубежа, с кем-то партнеры начали разрывать экспортные контракты. У всех своя история.

Но с чем столкнулись абсолютно все — рост цен. На все.

Если говорить о каких-то советах… Лично я бы рекомендовала, прежде всего, не паниковать. В момент сильной паники и страха мозг перестает нормально работать, мешает думать и анализировать. И это в то время, когда нужно искать варианты, новые возможности.

Как специалист в сфере управления и собственник бизнеса, который пережил не один кризис, я бы посоветовала понять масштаб бедствия для конкретно вашего бизнеса. У кого-то основной удар будет в виде резкого падений продаж, у кого-то резко вырастут расходы и т. д.

— Я бы посоветовала построить несколько финансовых моделей с прогнозом на три месяца вперед по самому пессимистичному раскладу: как вырастут расходы, как снизятся продажи, как увеличится стоимость денег, посмотреть потенциальный размер убытков, оценить нехватку денежных средств, кассовые разрывы. Когда ты превращаешь панику и страх в цифры про свою компанию, когда садишься и считаешь, пытаешься найти точку безубыточности, понимаешь, что с этими страхами можно работать.

Также можно спланировать реалистичный и оптимистичный вариант, чтобы под рукой был алгоритм действий в любой ситуации. Если вы раньше не занимались планированием — самое время начать. В период неопределенности ценность планирования вырастает в разы. Просто эти планы должны быть гибкими, их необходимо актуализировать при новых вводных.

— Пересмотрите все статьи расходов. Посмотрите, где вы сможете сэкономить не в ущерб бизнесу и найти резервы. Сейчас время «выжимать воду из камня», так как ситуация неопределенности, похоже, с нами надолго.

— Провести работу с персоналом. Поговорите с сотрудниками, объясните им, что наступили сложные времена, четко проговорите, какими могут быть последствия кризиса для компании, так как многие люди тоже находятся в панике и не понимают, что происходит. Это неудивительно, так как за неделю мы все обеднели на 30-40%.

Четко проговорите, какие действия планируете предпринимать при дальнейшем росте курса валют, отсутствии комплектующих, обсудите, стоит ли искать других поставщиков из-за разрыва контрактов с европейскими партнерами либо останавливать и консервировать производство. Возможно, сотрудники предложат вам какие-то варианты, которые помогут вам сохранить бизнес, а им — работу и доходы.

— Если у вашей компании есть какие-то долги в валюте, зарубежные контракты, привязанные к курсам валют, то постарайтесь оперативно рассчитаться с зарубежными контрагентами. Возможно, запретят все взаиморасчеты с зарубежными компаниями, и сумма вашего долга будет расти. Если вы решите, что под шумок сможете забыть про долги, то при стабилизации ситуации этот рынок будет для вас закрыт. Постарайтесь выполнить свои обязательства.

— Если ваша компания зависит от зарубежных поставщиков сырья, комплектующих, то нужно искать альтернативу. Очень рекомендую просчитать этот вариант, даже если ваши иностранные партнеры еще не отказались от поставок. Составьте матрицу поставщиков и изучите их условия и предложения. В случае форс-мажора у вас на руках будет алгоритм действий.

— Должен быть очень жесткий контроль за всеми оплатами. Вопрос ликвидности и денежных потоков сейчас будет стоять очень остро. Очевидно, что после повышения ключевой ставки банки повышают не только проценты по вкладам, но и по кредитам. Подорожает не только ипотека, но и кредиты для предприятий. Проведите ревизию кредиторки и дебиторки, чтобы четко понять, сколько должны вам и сколько должны вы. Это необходимо, чтобы понимать масштаб бедствия именно для вашей компании.

— Если вы в силу специфики бизнеса плотно сидите на кредитах, тем более пересматривайте текущие расходы, снижайте все, что возможно, и жестко контролируйте платежи — время затягивать пояса. Это актуально как для торговых, так и для производственных компаний, которые серьезно и масштабно развиваются и которым нужны ресурсы для быстрого запуска проектов. В основном речь идет о среднем бизнесе. Малому кредиты практически не дают, потому что у него нет таких активов для залога.

— Как оцениваете возможности для бизнеса зайти в госконтракты? Представители органов власти говорят, что в этой сфере открывается новое окно возможностей для предпринимателей?

— На мой взгляд, история о том, что у государства будет много заказов для бизнеса, что в этой сфере появятся деньги и предпринимателям нужно учиться работать с госконтрактами, очень спорная. Часть бизнеса уже работает с государством, то есть «теплые» места заняты. Кто-то не работал в силу идеологических причин, в том числе несогласия с программой денежных расчетов в таких контрактах. Проще говоря, с откатами и бонусами, которые предприниматель должен был платить чиновникам.

— А если речь идет об импортозамещении. Из-за санкций с рынка России исчезнут много зарубежных товаров…

— Мы действительно сильно зависим от других государств во многих сферах экономики, начиная от комплектующих для промышленных производств и заканчивая тканями, которые нам поставляют из Италии. Если эти поставки прекратятся, то ниши действительно освободятся, то есть малый бизнес мог бы в них войти. Но проблема в том, что бизнес очень опасается это делать и инвестировать средства в такие проекты, так как практика последних лет показала, что как только компания становится успешной, государство, в том числе руками госкорпораций, ее фактически отбирает. Так что импортозамещение, на мой взгляд, не более чем популизм.

Кроме того, инвестиционной активности бизнеса не дадут развиваться цены на кредиты после повышения ключевой ставки ЦБ. Можно сказать, что сейчас много частных инвесторов, которые сидят с наличными деньгами и ищут объекты для вложения. Но они опять-таки вряд ли будут рисковать и связываться с бизнес-проектами. Причину я называла ранее: все привлекательные ниши под себя забирает государство.

Так что, на мой взгляд, в большинстве случаев призывы к импортозамещению — это сказки.

— Вы много лет работаете с компаниями из Новосибирской области, других регионов Сибири. Можете оценить, насколько бизнес оказался готов к очередному форс-мажору?

— К такому форс-мажору никто оказался не готов. Это было просто невозможно. Плюс наша ментальность: «русский мужик ничего не сделает пока его петух не клюнет». Я не верю, что многим компаниям удастся быстро перестроиться. Не только по внутренним, но и по внешним причинам. Если у наших пищевиков оборудование настроено на сырье и ингредиенты от определенных поставщиков, которые говорят, что разрывают контракты… Нужно найти другого, оценить его сырье, возможно, провести какую-то перенастройку оборудования — и только после этого снова запускать процесс. И так во многих компаниях. Санкции — это огромный удар по экономике многих отраслей.

Лично я не исключаю, что более-менее себя будет чувствовать микробизнес. Например, пекарни, которые просто переложат рост цен на покупателей. Вряд ли будут какие-то сложности у госкомпаний, а также бизнеса, приближенного к власти: им тоже помогут. У среднего и малого бизнеса ситуация будет хуже. Далеко не всем удастся компенсировать рост расходов за счет повышения стоимости своих товаров и услуг — платежеспособность населения тоже конечна. Она сокращается уже более десяти лет, а сейчас из-за резкого скачка цен люди тоже резко обеднели. Они будут отказываться от большинства покупок, оставляя в потребительской корзине только базовые вещи: продукты, медикаменты и т. д. У компаний также не будет возможности повышать зарплату, так что снежный ком покатился.

— Не слишком ли пессимистично вы настроены? Все-таки за пандемию власти протестировали разные механизмы господдержки бизнеса…

— На мой взгляд, никакой реальной поддержки за пандемию бизнес не получил, за исключением приближенного к власти. Для меня отрезвляющим стал тот факт, когда в список пострадавших отраслей на господдержку была включена компания с огромной прибылью, занимающаяся ставками и тотализатором. Обычному бизнесу, чтобы получить эту господдержку, приходилось пройти 33 круга ада, а потом еще и доказывать всем, что ты эти средства использовал для спасения компании.

А что реально нужно бизнесу — никто не слышит. Сейчас в очередной раз в Москве предприниматели объединились и собирают антисанкционные предложения, которые помогли бы им выжить. Многие пишут про то, что нужно снизить налоги на зарплату, убрать НДС… Кто это сделает? Никто! Потому что государству нужны эти налоги, чтобы наполнять бюджет, реализовывать нацпроекты, платить зарплату бюджетникам и т. д.

Да, какие-то заявления о поддержке бизнеса со стороны правительства, безусловно, будут, все станут на это надеяться, но лично я — реалист и мало верю в то, что они реально будут работать. Именно поэтому малому и среднему бизнесу нужно пытаться выжить самостоятельно, максимально ужимая расходы. Так что предпринимателям надо брать себя в руки и действовать, сохранять свой бизнес, рабочие места сотрудникам, своих покупателей, это наша ответственность и наш долг!

Подготовила Юлия Данилова

Фото предоставлено экспертом