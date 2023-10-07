Для граждан Украины ввели особый порядок въезда на территорию России

С полуночи 16 октября ФСБ должно временно ограничить въезд на территорию России граждан Украины, въезжающих в РФ через третьи страны. Соответствующее распоряжение №2723-р выпустило правительство России 6 октября.

— Исключением является многосторонний пункт пропуска через государственную границу в аэропорту Шереметьев и многосторонний пункт пропуска Лудонка (Псковская область), — уточняется в распоряжении. — Ограничения не применяются для граждан Украины в возрасте до 14 лет, въезжающих в Россию самостоятельно или в сопровождении законного представителя, опекуна из числа граждан РФ.

Минтрансу поручено проинформировать российские и иностранные транспортные компании, МИДу — сопредельные с РФ государства. МЧС и Минтранс также должны обеспечить временное размещение в пунктах пропуска граждан Украины, ожидающих прохождения пограничного, таможенного и иных видов контроля.

Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.