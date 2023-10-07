Метеорологи рассказали, когда закончится бабье лето в Новосибирске

По данным Яндекс Погоды, 8 октября в Новосибирске ожидается облачность с прояснениями. Утром температура воздуха достигнет +9°. Днем она поднимется до +17°, а вечером опустится до +14°.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в большинстве районов области в связи с сухой погодой ожидается высокая пожароопасность (4 класса).

Метеорологи предупреждают, что до 13 часов 9 октября на территории Новосибирска сохранятся метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности.

На новой рабочей неделе, по прогнозам Яндекс.Погоды, температура поднимется до +20 градусов, а с середины недели начнет понижаться до +4-+8, будет пасмурно.