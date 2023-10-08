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В Новосибирске на месте телестанции «Мир» могут появиться жилые дома

  • 08/10/2023, 09:35
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В Новосибирске на мете телестанции «Мир» могут появиться жилые дома
Компания «Дом-Строй» выкупила территорию и здание на улице Горская.

ГК «Дом-Строй» выкупила активы телестанции «Мир» в Новосибирске. Об этом сообщает BFM-Новосибирск. Сделка была совершена в сентябре. На территории через 2-3 года застройщик планирует построить жилые дома.

В октябре 2022 года в открытых источниках была размещена информация о продаже земли и имущества Телевизионной станции. Стоимость активов оценили в 140 миллионов рублей. К покупке предлагалась территория на улице Горская, формально разделенная на два участка (площадью 1,7 тыс. кв. м и 12,3 тыс. кв. м). На ней находится трехэтажное административное здание, в котором работала телестудия, телевизионная вышка, гаражный комплекс.

Телестанция «Мир» — новосибирский телеканал, который начал вещание 1 августа 1991 года на 10-м телевизионном канале. С 12 мая 2006 года по 31 мая 2021 года значительную часть эфирного времени занимала ретрансляция программ телеканала СТС. Телестанция перестала работать в декабре 2021 года.

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Фото: freepik.com, jannoon028

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Телестанция "Мир" недвижимость ГК "Дом_Строй"


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