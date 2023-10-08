В Новосибирске на месте телестанции «Мир» могут появиться жилые дома

ГК «Дом-Строй» выкупила активы телестанции «Мир» в Новосибирске. Об этом сообщает BFM-Новосибирск. Сделка была совершена в сентябре. На территории через 2-3 года застройщик планирует построить жилые дома.

В октябре 2022 года в открытых источниках была размещена информация о продаже земли и имущества Телевизионной станции. Стоимость активов оценили в 140 миллионов рублей. К покупке предлагалась территория на улице Горская, формально разделенная на два участка (площадью 1,7 тыс. кв. м и 12,3 тыс. кв. м). На ней находится трехэтажное административное здание, в котором работала телестудия, телевизионная вышка, гаражный комплекс.

Телестанция «Мир» — новосибирский телеканал, который начал вещание 1 августа 1991 года на 10-м телевизионном канале. С 12 мая 2006 года по 31 мая 2021 года значительную часть эфирного времени занимала ретрансляция программ телеканала СТС. Телестанция перестала работать в декабре 2021 года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области побит рекорд по спросу на новостройки.